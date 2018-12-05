Россельхозбанк селянам в помощь

Высоким показателям способствовали меры государственной поддержки АПК и своевременное финансирование РСХБ сезонных работ. Об условиях кредитования сельхозтоваропроизводителей рассказал директор Кемеровского филиала РСХБ Станислав Домбровский.

- Станислав Анатольевич, на каких условиях Банк предоставляет кредиты на проведение сезонных работ?

- В этом году аграрии своевременно провели сезонные работы, что позволило им обеспечить потребности в сельхозпродукции внутреннего рынка и увеличить объемы экспорта. Повышение качества сезонных работ и высокий урожай создают основу стабильного развития отрасли и укрепления экспортного потенциала.

Поэтому Россельхозбанк уделяет особое внимание финансированию этого направления. Банк снизил ставки по кредитам до минимально допусти­мого уровня. Кроме того, действует меха­низм льготного кре­ди­то­вания пред­при­ятий АПК, предусматривающий предоставление кредитов по ставке не выше 5 процентов годовых.

Все это позволило аграриям региона полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.

Что касается цифр, то в текущем году Кемеровский филиал РСХБ предоставил аграриям 727 миллионов рублей, это на 7 процентов больше результата прошлого года. В наших планах продолжить кредитование сезонных работ и в следующем году, тем более что подготовка к посевной кампании уже началась.

Сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы полностью удовлетворить спрос заемщиков на данный вид кредитования, и мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону.

- Проведение сезонных работ требует соблюдения оптимальных сроков. Как долго Банк рассматривает заявки от сельхозтоваропроизводителей?

- В зависимости от сроков подготовки минимального пакета документов заемщиками время рассмотрения заявок может варьироваться. Превышение нормативного срока возможно только в случаях обращения заемщиков с тяжелым финансовым положением. При этом наш Банк, в отличие от других банков, не отказывает заемщику по формальным критериям его несоответствия установленным требованиям. В таком случае мы совместно с клиентом осуществляем структурирование кредитной сделки на основе индивидуального подхода. Также мы идем навстречу сельхозпроизводителям и помогаем им дорабатывать документы для получения кредита, а это тоже требует времени.

Индивидуальный подход даже при ре­шении самых сложных вопросов давно стал визитной карточкой Банка в регионе. В 2019 году Россельхозбанк сохранит позиции лидера в финансировании АПК Кузбасса и предо­ставит аграриям необходимый объем доступных кредитных ресурсов.

- Какие виды обеспечения принимает Банк по кредитам для заемщиков АПК?

- В своей практике Россельхозбанк использует все виды обеспечения, предусмотренные действующим законодательством, в том числе залог недвижимого и движимого имущества, банковскую гаран­тию, гарантию Корпорации МСП, государственную гарантию субъекта Российской Федерации или гарантию муниципального образования.

Несмотря на достаточно высокие риски, Банк также принимает в залог продукцию будущего урожая, имущество, обремененное правом залога Банка (последующий залог), и земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения. Учитывая, что все это низколиквидные виды залога, как правило, они прини­маются кредитными организациями в качестве дополнительного обеспечения. Россельхозбанк же берет их в качестве основного.

Кроме того, если говорить об инвестиционных кредитах, то существует ряд продуктов, предусматривающих приобретение имущества за счет кредитных средств под их же залог, без предоставления дополнительного обеспечения.

- Какие задачи стоят перед РСХБ по кредитованию сельхозтоваропроизводителей региона?

- В сфере кредитования определено несколько приоритетов. Прежде всего это успешная реализация льготных программ кредитования. Кроме этого, в кредитной линейке РСХБ разработаны специализированные программы с пониженными процентными ставками для целевого сегмента сельскохозяйственной отрасли. Вторая льготная программа в рамках постановления № 1706 (не более 6,5 процентов) дает возможность получить льготные кредиты не только сельхозпроизводителям, но и представителям бизнеса иных приоритетных отраслей экономики.