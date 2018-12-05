Власти Кузбасса решили установить скульптуру Святой Варвары в Сосновом бору

Коллегия администрации Кемеровской области приняла решение об установке скульптуры Святой Варвары в Сосновом бору Кемерова. Композицию будет изготавливать скульптор Константин Зинич.

Напомним, что в октябре стало известно, что на правом берегу Томи планируется установить скульптуру Святой Варвары рядом с надписью «Кузбасс» на месте поклонного креста. Ранее сообщалось, что композицию должен разработать Даши Намдаков. На минувшей неделе городской совет народных депутатов принял решение о том, что в Сосновом бору можно устанавливать архитектурные композиции и использовать для этого строительную технику.

Во вторник коллегия областной администрации приняла решение об установке скульптуры. Как сообщили в администрации, уже прошел конкурс, по результатам которого изготавливать скульптуру будет Константин Зинич.

– Был объявлен конкурс, и художественный совет в течение нескольких дней принимал заявки от разных художников и скульпторов со всей Российской Федерации, в том числе в их списке был и Зураб Церетели, Даши Намдаков, Антон Гнедых из Томска. Каждому из них был дан ответ, почему они не проходят, – отметили в администрации.

Установку новой скульптуры Святой Варвары прокомментировал митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх:

– Покровительницей шахтерского края является святая великомученица Варвара. Планируется возведение скульптурной композиции святой великомученицы Варвары на самом красном возвышенном месте столицы – на правом берегу реки Томи. Кемеровское патриархальное управление в лице Русской православной церкви поддерживает это намерение и инициативу.