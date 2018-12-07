Охота на «серых»

Теневые схемы оплаты труда - тот еще «бич» нашего времени. Основным пострадавшим от практики выплат «серых» зарплат принято считать государство, недополучающее налоги в казну. Однако страдают и сами работники, имеющие такого рода зарплаты полностью или частично.

- Суммы, выплачиваемые в обход официальной процедуры, как правило, не фигурируют ни в каких документах, что лишает возможности, к примеру, обратиться в суд в случае невыплаты жалованья или незаконного увольнения. Я также призываю самих работников задуматься о своем завтрашнем дне, ведь зарплатой в конвертах не заработаешь нормальную пенсию, - говорит Евгений Степин, начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области.

Особенно остро проблема стоит в сфере малого и среднего бизнеса.

По состоянию на 1 декабря этого года в Кузбассе было выявлено 3 084 работодателя, выплачивавших зарплату ниже среднеотраслевого уровня (на сегодня это 17 018 рублей). В результате принятых контролирующими органами мер увеличили зарплату 793 работодателей, что на 266 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В бюджет дополнительно поступило налога на доходы физических лиц на 55,8 миллионов, а также страховых взносов на 198 миллионов рублей.

Стоит отметить еще один момент. Те работники, которые соглашаются на «левые» зарплаты, рискуют столкнуться с серьезными неприятностями. Не стоит забывать, что внимание ответственных структур в борьбе с неофициальной заработной платой переносится с работодателя на работника. Так, Налоговый кодекс Российской Федерации допускает проведение выездных проверок в отношении физических лиц, по результатам которых им могут доначислить налог на доходы физических лиц, добавив еще и пени. В случае неуплаты налогов в крупном размере, то есть на сумму более 600 тысяч рублей за три года, наказание по статье 198 Уголовного кодекса Российской Федерации представляет собой штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, принудительные работы до года, арест до шести месяцев, лишение свободы до одного года.

Важно!

В случаях нарушений трудового законодательства можно обратиться в департамент труда и занятости населения Кемеровской области по телефону «горячей линии»: 8 (384-2) 58-72-84 либо разместить информацию в анонимной анкете на сайте департамента www.ufz-kemerovo.ru.