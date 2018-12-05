2018-12-06T14:03:08+03:00
Общество

Здравоохранение Кузбасса получит 1,3 миллиарда рублей на информатизацию

История болезни и анализы пациентов будут доступны онлайн
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
Изменить размер текста:

В информатизацию здравоохранения Кузбасса вложат 1 миллиард 304 миллиона рублей за три года. Регион включился в процесс создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Это проект должен обеспечит быстрый обмен медицинской информацией.

– Именно с целью подготовки к выполнению этого большого проекта сейчас в Кузбассе завершены процедуры конкурсных торгов и заключены контракты на установку и настройку необходимого оборудования и программного обеспечения по трем стратегическим направлениям, — отметил директор Кемеровского областного информационно-аналитического центра Андрей Иванов.

Отмечается, что новая система будет строиться вокруг информационных потребностей пациента. Специалисты исходят из того, что медицинская информация должна быть доступна пациенту независимо от его местонахождения, а врач должен иметь полные сведения и о состоянии здоровья пациента и всех прошлых лечебных и диагностических событиях.

– Эта информация должна непременно обладать еще одним важнейшим качеством. Это так называемое «юзабилити» — пригодность к использованию. В принципе, необходимо отходить от заполнения данных «от руки», когда вероятно неправильное прочтение из-за особенностей почерка, — говорит Андрей Иванов.

Сейчас уже тестируется система хранения медицинских изображений. В 2019 году на единый сервер планируется передавать изображения с рентген-аппаратов областного фтизиопульмонологического медцентра. В перспективе изображение будут поступить от рентген- аппаратов, а также УЗИ, КТ, МРТ, маммографов, ангиографов и флюорографов.

Кроме того, лабораторная информационная система позволит по защищенным каналам связи передавать результаты медицинских анализаторов.

– Ведется работа по созданию личных кабинетов граждан. В перспективе врач в любой точке России должен иметь возможность посмотреть «карту» пациента, где бы не проводилась диагностика. Это огромный проект, огромный труд, который будет эффективным только при условии совместной слаженной организованной работы всех участников информационного обмена. А это кроме КОМИАЦ, еще и множество лечебных учреждений, органов управления здравоохранением, — подчеркнул Иванов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обращение к Владимиру Путину - наш последний шанс: президента попросили помочь мальчику, страдающему онкологическим заболеванием
Вопрос президенту на пресс-конференции озвучил журналист из Владивостока, которому написали жители Иркутской области в соцсетях [фото, аудио]
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
На кузбасских железнодорожных вокзалах продавали просроченные продукты
В подвале кузбасского дома нашли труп
Продавец кузбасского магазина обезоружил налетчика
Кузбассовец избил до смерти ревнивого знакомого
В Кузбассе грабитель съел продукты 80-летней пенсионерки
«Это будет шахта»: Глава Новокузнецка опроверг появление в городе разреза
В Новокузнецке в ДТП с автобусом и легковушкой пострадали пять человек
В Новокузнецке ищут очевидцев крупного ДТП
Новокузнечанин сломал спину третьекласснику, но виновным себя не считает
В Кемерове определили места для запуска фейерверков
В Кемерове снова не смогли продать ТЦ «Аврора»
В Кузбассе четыре котельные вернут в муниципальную собственность
Затянуло в конвейер: На шахте в Кузбассе погиб рабочий
Кузбасской компании нужен «человек-секси» на зарплату в 70 тысяч рублей
В Кузбассе закрыли кафе-пекарню из-за угрозы распространения инфекций
Жительница Кузбасса в надежде получить ипотеку отдала мошеннику 600 тысяч рублей
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
В Кемерове в ночной аварии пострадал человек
Дело "Зимней вишни": экс-главе кузбасского МЧС продлили арест до 25 марта
Новокузнечанка лишилась работы и свободы из-за больничного
В Кузбассе выросли цены на проезд в общественном транспорте
Посетитель кузбасского торгового центра жестоко избил продавца
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом