Здравоохранение Кузбасса получит 1,3 миллиарда рублей на информатизацию

В информатизацию здравоохранения Кузбасса вложат 1 миллиард 304 миллиона рублей за три года. Регион включился в процесс создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Это проект должен обеспечит быстрый обмен медицинской информацией.

– Именно с целью подготовки к выполнению этого большого проекта сейчас в Кузбассе завершены процедуры конкурсных торгов и заключены контракты на установку и настройку необходимого оборудования и программного обеспечения по трем стратегическим направлениям, — отметил директор Кемеровского областного информационно-аналитического центра Андрей Иванов.

Отмечается, что новая система будет строиться вокруг информационных потребностей пациента. Специалисты исходят из того, что медицинская информация должна быть доступна пациенту независимо от его местонахождения, а врач должен иметь полные сведения и о состоянии здоровья пациента и всех прошлых лечебных и диагностических событиях.

– Эта информация должна непременно обладать еще одним важнейшим качеством. Это так называемое «юзабилити» — пригодность к использованию. В принципе, необходимо отходить от заполнения данных «от руки», когда вероятно неправильное прочтение из-за особенностей почерка, — говорит Андрей Иванов.

Сейчас уже тестируется система хранения медицинских изображений. В 2019 году на единый сервер планируется передавать изображения с рентген-аппаратов областного фтизиопульмонологического медцентра. В перспективе изображение будут поступить от рентген- аппаратов, а также УЗИ, КТ, МРТ, маммографов, ангиографов и флюорографов.

Кроме того, лабораторная информационная система позволит по защищенным каналам связи передавать результаты медицинских анализаторов.

– Ведется работа по созданию личных кабинетов граждан. В перспективе врач в любой точке России должен иметь возможность посмотреть «карту» пациента, где бы не проводилась диагностика. Это огромный проект, огромный труд, который будет эффективным только при условии совместной слаженной организованной работы всех участников информационного обмена. А это кроме КОМИАЦ, еще и множество лечебных учреждений, органов управления здравоохранением, — подчеркнул Иванов.