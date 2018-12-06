2018-12-06T14:03:08+03:00
Общество

В Кемерове к ветеринарам попали больше 40 сов

Птицы страдают от голода и холода
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Фото: Центр помощи диким и экзотическим животнымФото: Центр помощи диким и экзотическим животным
Изменить размер текста:

В Центр помощь диким и экзотическим животным КемГУ с начал зимы попали больше 40 сов. Птицы прилетают в город за пропитанием и попадают в беду.

– В холода лесные птицы перебираются в городские массивы, потому что в городах меньше ветра и на два-три градуса теплее. Плюс ко всему здесь есть пища. Я подозреваю, что в этом году они доели все запасы, которые были в лесах и прилетели сюда, чтобы объедать плодово-ягодные деревья, – рассказала зоолог и основать Центр помощь диким и экзотическим животным Юлия Балашова.

Как отмечает специалист, в этом году птицы прилетели намного раньше, чем в прошлых годах. За мелкими пернатыми мигрируют и более крупные хищные птицы, в том числе совы. Они часто получают травмы, врезаясь в окна и стены домов.

– В этом году совы в городе появились значительно раньше. Их очень много. Они без конца попадают к нам в центр: в день по одной-две птицы. Сейчас на содержании находится порядка 43 сов. К счастью, из них очень много мелких – это мохноногие сычи, сплюшки. Когда морозы спадут, часть из них будет выпущена, – отметила Балашова.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что во время морозов самые слабы птицы гибнут на улицах.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обращение к Владимиру Путину - наш последний шанс: президента попросили помочь мальчику, страдающему онкологическим заболеванием
Вопрос президенту на пресс-конференции озвучил журналист из Владивостока, которому написали жители Иркутской области в соцсетях [фото, аудио]
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
На кузбасских железнодорожных вокзалах продавали просроченные продукты
В подвале кузбасского дома нашли труп
Продавец кузбасского магазина обезоружил налетчика
Кузбассовец избил до смерти ревнивого знакомого
В Кузбассе грабитель съел продукты 80-летней пенсионерки
«Это будет шахта»: Глава Новокузнецка опроверг появление в городе разреза
В Новокузнецке в ДТП с автобусом и легковушкой пострадали пять человек
В Новокузнецке ищут очевидцев крупного ДТП
Новокузнечанин сломал спину третьекласснику, но виновным себя не считает
В Кемерове определили места для запуска фейерверков
В Кемерове снова не смогли продать ТЦ «Аврора»
В Кузбассе четыре котельные вернут в муниципальную собственность
Затянуло в конвейер: На шахте в Кузбассе погиб рабочий
Кузбасской компании нужен «человек-секси» на зарплату в 70 тысяч рублей
В Кузбассе закрыли кафе-пекарню из-за угрозы распространения инфекций
Жительница Кузбасса в надежде получить ипотеку отдала мошеннику 600 тысяч рублей
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
В Кемерове в ночной аварии пострадал человек
Дело "Зимней вишни": экс-главе кузбасского МЧС продлили арест до 25 марта
Новокузнечанка лишилась работы и свободы из-за больничного
В Кузбассе выросли цены на проезд в общественном транспорте
Посетитель кузбасского торгового центра жестоко избил продавца
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом