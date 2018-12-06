В Кемерове к ветеринарам попали больше 40 сов

В Центр помощь диким и экзотическим животным КемГУ с начал зимы попали больше 40 сов. Птицы прилетают в город за пропитанием и попадают в беду.

– В холода лесные птицы перебираются в городские массивы, потому что в городах меньше ветра и на два-три градуса теплее. Плюс ко всему здесь есть пища. Я подозреваю, что в этом году они доели все запасы, которые были в лесах и прилетели сюда, чтобы объедать плодово-ягодные деревья, – рассказала зоолог и основать Центр помощь диким и экзотическим животным Юлия Балашова.

Как отмечает специалист, в этом году птицы прилетели намного раньше, чем в прошлых годах. За мелкими пернатыми мигрируют и более крупные хищные птицы, в том числе совы. Они часто получают травмы, врезаясь в окна и стены домов.

– В этом году совы в городе появились значительно раньше. Их очень много. Они без конца попадают к нам в центр: в день по одной-две птицы. Сейчас на содержании находится порядка 43 сов. К счастью, из них очень много мелких – это мохноногие сычи, сплюшки. Когда морозы спадут, часть из них будет выпущена, – отметила Балашова.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что во время морозов самые слабы птицы гибнут на улицах.