2018-12-07T08:05:54+03:00
Общество

«Учителей не должны заваливать бумажной работой»: В Кузбассе обсудили проблемы образования

В столице Кузбасса проходит всероссийская конференция
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство просвещения работает над тем, чтобы избавить учителей от излишней отчетности. Об этом в Кемерове рассказала директор департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства Мария Хлопотных.

В четверг в Кемерове стартовала всероссийская конференция «Повышение эффективности и результативности деятельности и управления ресурсами образовательной организации». На ней педагоги обсуждали различные проблемы в образовании.

По словам Марии Хлопотных, глобальной трудностью для учителей является большое количество проверочных мероприятий и отчетности. Зачастую педагогов нагружают несвойственной для них работой.

– Национальная система учительского роста (новая форма аттестации учителей, – КП) должна облегчить работу и избавить от рутины педагога. Педагог и учитель должен быть с детьми, должен быть с ребенком, не завален бумажной работой, – отметила Мария Хлопотных.

По словам специалиста, проблема заключает в частных повторах и однотипности запрашиваемой информации от образовательной организации.

– Сейчас продолжается процесс развития информатизации и цифровизация в сфере образования. Планируется, что ряд процессов будет автоматизировано, и отчетность будет генерироваться автоматически, – отметила Хлопотных.

Также Мария Хлопотных отметила, что 2019 года с премии в 200 тысяч рублей, которую получают лучшие педагоги, не будет взиматься НДФЛ.

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