На выходных в Кузбассе потеплеет до -9 градусов

Суровые сибирские морозы ненадолго уйдут из Кузбасса, и дневные температуры медленно, но верно, будут повышаться.

- В ближайшие дни погода в Кузбассе будет практически однообразной, без резких колебаний температур и давления, - так рассказала о характере погоды в конце недели пресс-секретарь Наталья Полуэктова. - Антициклон постепенно покидает свои позиции, освобождая область от сильных морозов. Температурный фон будет отличаться, в зависимости от вашего нахождения: в низинах будет немного морознее, чем на возвышенностях.

В пятницу в регионе по-прежнему будет сказываться влияние антициклона, но постепенно погода станет меняться, и температура воздуха начнет повышаться. Днем ожидается -22…-27 градусов, а местами – до -13…-18. В отдельных районах пройдет снег, возможен морозный туман, изморозь, дым и дымка. Ночная температура будет в пределах -25 градусов, и лишь местами похолодает до -32 градусов.

В субботу местами пройдет снег, однако сильных снегопадов не ожидается. Температура воздуха будет держаться в пределах -17 градусов, местами же потеплеет до -9. А вот ночь будет по-прежнему морозной – около -20…-25, а местами до -30 градусов.

В воскресенье погода не претерпит существенных изменений: те же температуры, тот же небольшой снег, та же морозная ночь. Сохранится такой же она и в понедельник. Так что в ближайшие дни нас ожидают комфортные для декабря дневные температуры и холодные ночи.