Ледовые катки 2018-2019 в Кемерове: дата открытия, расписание, цены на билеты
В Кемерове этой зимой откроются 25 хоккейных коробок и ледовых площадок. Большинство из них уже действует, остальные будут залиты до 15 декабря – залить лед раньше помешали крепкие морозы. «Комсомольская правда – Кемерово» изучила, где в городе можно покататься под открытым небом, а где – в закрытом помещении. Сколько в этом году стоит прокат коньков и где он имеется, а куда лучше приходить со своим инвентарем.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Открытый каток на площади Советов
Расписание: ежедневно с 14.00 до 20.00
Стоимость:
– со своими коньками – бесплатно
– прокат коньков – 60 рублей/час
Из-за низких температур заливка льда здесь приостановлена. Лед продолжат заливать при улучшении погодных условий.
Открытый каток в спортивной школе №3
Адрес: улица Гагарина, 118
Расписание: со вторника по пятницу – с 18.00 до 21.00, в субботу и в воскресенье – с 14.00 до 21.00
Стоимость:
– со своими коньками – бесплатно
– детский с прокатом коньков – 50 рублей/час
– взрослый с прокатом коньков – 100 рублей/час.
Крытый каток на стадионе «Химик»
Адрес: улица Калинина,4
Расписание: со вторника по пятницу – с 20.00 до 22.00, с субботы по воскресенье – с 13.00 до 14.00, с 15.00 до 16.00, с 17.00 до 19.00, с 20.00 до 22.00.
Стоимость:
– взрослый с прокатом коньков – 360 рублей/2 часа, 240 рублей/час
– взрослый без проката коньков – 300 рублей/2 часа, 180 рублей/час
– детский с прокатом коньков (до 14 лет) – 240 рублей/2 часа, 180 рублей/час
– детский без проката коньков (до 14 лет) –180 рублей/2 часа, 120/час
– пенсионерам с прокатом коньков –160 рублей/2 часа, 140 рублей/час
– пенсионерам без проката коньков –100 рублей/2 часа, 80 рублей/час.
В клубах по месту жительства дети смогут взять коньки на прокат бесплатноФото: Кирилл ЧАЩИН
Открытый каток в Парке Чудес
Адрес: улица Кирова,4
Расписание: ежедневно с 12.00 до 21.00
Стоимость:
– вход на каток – 70 рублей/час
– прокат коньков – 80 рублей/час
– по будням детям до 120 сантиметров прокат коньков бесплатный (в сопровождении взрослого).
В будние дни с 12.00 до13.00 вход на каток свободный.
Открытый каток в парке имени Жукова
Расписание: с понедельника по пятницу – с 12.00 до 20.00, в субботу и в воскресенье с 10.00 до 20.00
Стоимость:
– со своими коньками – бесплатно
– прокат коньков – от 50 рублей
Каток откроется до 10 декабря
Хоккейная коробка на проспекте Притомском
Адрес: двор дома №15/1
Расписание: ежедневно с 10.00 до 23.00
Проката нет.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Открытые катки в клубах по месту жительства «Орленок», «Мастер» и «Факел»
Адрес: проспект Ленина, 121А, проспект Ленина, 160А, бульвар Строителей, 44Б
Расписание: со вторника по воскресенье – с 11.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00
Стоимость:
– со своими коньками – бесплатно
– прокат около 140 пар коньков есть в клубе «Мастер», в остальных клубах значительно меньше. Для детей прокат бесплатный, для взрослых – от 50 рублей.
До 10 декабря заработают еще два ледовых поля во дворах школ №58 на улице Ворошилова 18Д и №93 на проспекте Ленинградском, 34Б. Они будут работать ежедневно с 9.00 до 20.00.
Не все катки в городе уже залиты и функционируют - помешала погодаФото: Кирилл ЧАЩИН
ЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Крытый каток «Ледовая арена Кемерово»
Адрес: проспект Молодежный, 7/2
Расписание: со вторника по пятницу – с 20.00 до 22.00, в субботу и воскресенье – с 15.00 до 16.00, с 17.00 до 19.00, с 20.00 до 22.00
Стоимость:
– взрослый с прокатом коньков – 360 рублей/2 часа, 240 рублей/час
– взрослый без проката коньков – 300 рублей/2 часа, 180 рублей/час
– детский с прокатом коньков (до 14 лет) – 240 рублей/2 часа, 180 рублей/час
– детский без проката коньков (до 14 лет) –180 рублей/2 часа, 120/час
– пенсионерам с прокатом коньков –160 рублей/2 часа, 140 рублей/час
– пенсионерам без проката коньков –100 рублей/2 часа, 80 рублей/час.
Открытые катки в клубах по месту жительства «Восход» и «Кузбасс-65»
Адрес: улица Свободы, 6Б, улица Семашко,46
Расписание: со вторника по воскресенье – с 10.00 до 20.00.
Стоимость:
– вход свободный
– есть единичный прокат коньков.
РУДНИЧНЫЙ РАЙОН
Открытые катки на стадионе «Шахтер»
Адрес: улица Рутгерса, 32
Расписание: с понедельника по пятницу – с 17.00 до 22.00, в субботу – с 12.00 до 22.00 (перерыв с 16.00 до 17. 00), в воскресенье – с 10.00 до 22.00 (перерыв с 16.00 до 17. 00)
Стоимость:
– со своими коньками бесплатно
– прокат для взрослых – 100 рублей/час
– прокат для детей – 50 рублей/час
Катки работают до -25 градусов Цельсия.
До 15 декабря откроются две дворовые хоккейные коробки на проспекте Шахтеров, 61А-67 и проспекте Шахтеров, 70А. Они будут работать ежедневно с 10.00 до 21.00. Проката коньков здесь нет.
В городе имеется лишь пара закрытых катков, остальные - открытыеФото: Кирилл ЧАЩИН
КИРОВСКИЙ РАЙОН
Открытый каток в спортивной школе №5
Адрес: улица Инициативная, 90
Расписание: ежедневно с 8.00 до 20.00
Стоимость:
– со своими коньками – бесплатно
– проката нет.
ЖИЛОЙ РАЙОН КЕДРОВКА
Открытый каток на стадионе «Открытчик»
Адрес: улица Стадионная, 22А
Расписание: ежедневно с 18.00 до 21.00
Стоимость:
– со своими коньками – бесплатно
– прокат коньков – 40 рублей/час, 20 рублей/полчаса
Каток будет открыт к 15 декабря.
ЖИЛОЙ РАЙОН ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ
Открытый каток на стадионе «Факел»
Адрес: Промышленновское шоссе, 17
Расписание: ежедневно с 10.00 до 21.00
Стоимость:
– со своими коньками – бесплатно
– прокат коньков – 50 рублей/час, 25 рублей/полчаса.
ЖИЛОЙ РАЙОН ЯГУНОВСКИЙ
Открытый каток на стадионе «Юность»
Адрес: улица Вельская, 13А
Расписание: со среды по воскресенье – с 13.00 до 20.00.
Стоимость:
– со своими коньками – бесплатно
– прокат коньков – 50 рублей/час, 25 рублей/полчаса
Каток планируют открыть к 15 декабря.
ЖИЛОЙ РАЙОН ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА
Открытый каток в «Спортграде»
Адрес: бульвар Осенний, 3
Расписание: ежедневно с 10.00 до 22.00
Стоимость:
– со своими коньками – бесплатно
– проката нет.
Открытый каток в парке «Лесная Сказка»
Адрес: проспект Весенний
Расписание: с 10.00 до 21.00
Стоимость:
– со своими коньками – бесплатно
– проката нет.
Хоккейная коробка во дворе школы № 85
Адрес: проспект Михайлова, 5
Расписание: ежедневно с 9.00 до 21.00
Стоимость:
– со своими коньками – бесплатно
– проката нет.