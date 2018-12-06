Ледовые катки 2018-2019 в Кемерове: дата открытия, расписание, цены на билеты

В Кемерове этой зимой откроются 25 хоккейных коробок и ледовых площадок. Большинство из них уже действует, остальные будут залиты до 15 декабря – залить лед раньше помешали крепкие морозы. «Комсомольская правда – Кемерово» изучила, где в городе можно покататься под открытым небом, а где – в закрытом помещении. Сколько в этом году стоит прокат коньков и где он имеется, а куда лучше приходить со своим инвентарем.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Открытый каток на площади Советов

Расписание: ежедневно с 14.00 до 20.00

Стоимость:

– со своими коньками – бесплатно

– прокат коньков – 60 рублей/час

Из-за низких температур заливка льда здесь приостановлена. Лед продолжат заливать при улучшении погодных условий.

Открытый каток в спортивной школе №3

Адрес: улица Гагарина, 118

Расписание: со вторника по пятницу – с 18.00 до 21.00, в субботу и в воскресенье – с 14.00 до 21.00

Стоимость:

– со своими коньками – бесплатно

– детский с прокатом коньков – 50 рублей/час

– взрослый с прокатом коньков – 100 рублей/час.

Крытый каток на стадионе «Химик»

Адрес: улица Калинина,4

Расписание: со вторника по пятницу – с 20.00 до 22.00, с субботы по воскресенье – с 13.00 до 14.00, с 15.00 до 16.00, с 17.00 до 19.00, с 20.00 до 22.00.

Стоимость:

– взрослый с прокатом коньков – 360 рублей/2 часа, 240 рублей/час

– взрослый без проката коньков – 300 рублей/2 часа, 180 рублей/час

– детский с прокатом коньков (до 14 лет) – 240 рублей/2 часа, 180 рублей/час

– детский без проката коньков (до 14 лет) –180 рублей/2 часа, 120/час

– пенсионерам с прокатом коньков –160 рублей/2 часа, 140 рублей/час

– пенсионерам без проката коньков –100 рублей/2 часа, 80 рублей/час.

В клубах по месту жительства дети смогут взять коньки на прокат бесплатноФото: Кирилл ЧАЩИН

Открытый каток в Парке Чудес

Адрес: улица Кирова,4

Расписание: ежедневно с 12.00 до 21.00

Стоимость:

– вход на каток – 70 рублей/час

– прокат коньков – 80 рублей/час

– по будням детям до 120 сантиметров прокат коньков бесплатный (в сопровождении взрослого).

В будние дни с 12.00 до13.00 вход на каток свободный.

Открытый каток в парке имени Жукова

Расписание: с понедельника по пятницу – с 12.00 до 20.00, в субботу и в воскресенье с 10.00 до 20.00

Стоимость:

– со своими коньками – бесплатно

– прокат коньков – от 50 рублей

Каток откроется до 10 декабря

Хоккейная коробка на проспекте Притомском

Адрес: двор дома №15/1

Расписание: ежедневно с 10.00 до 23.00

Проката нет.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Открытые катки в клубах по месту жительства «Орленок», «Мастер» и «Факел»

Адрес: проспект Ленина, 121А, проспект Ленина, 160А, бульвар Строителей, 44Б

Расписание: со вторника по воскресенье – с 11.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00

Стоимость:

– со своими коньками – бесплатно

– прокат около 140 пар коньков есть в клубе «Мастер», в остальных клубах значительно меньше. Для детей прокат бесплатный, для взрослых – от 50 рублей.

До 10 декабря заработают еще два ледовых поля во дворах школ №58 на улице Ворошилова 18Д и №93 на проспекте Ленинградском, 34Б. Они будут работать ежедневно с 9.00 до 20.00.

Не все катки в городе уже залиты и функционируют - помешала погодаФото: Кирилл ЧАЩИН

ЗАВОДСКИЙ РАЙОН

Крытый каток «Ледовая арена Кемерово»

Адрес: проспект Молодежный, 7/2

Расписание: со вторника по пятницу – с 20.00 до 22.00, в субботу и воскресенье – с 15.00 до 16.00, с 17.00 до 19.00, с 20.00 до 22.00

Стоимость:

– взрослый с прокатом коньков – 360 рублей/2 часа, 240 рублей/час

– взрослый без проката коньков – 300 рублей/2 часа, 180 рублей/час

– детский с прокатом коньков (до 14 лет) – 240 рублей/2 часа, 180 рублей/час

– детский без проката коньков (до 14 лет) –180 рублей/2 часа, 120/час

– пенсионерам с прокатом коньков –160 рублей/2 часа, 140 рублей/час

– пенсионерам без проката коньков –100 рублей/2 часа, 80 рублей/час.

Открытые катки в клубах по месту жительства «Восход» и «Кузбасс-65»

Адрес: улица Свободы, 6Б, улица Семашко,46

Расписание: со вторника по воскресенье – с 10.00 до 20.00.

Стоимость:

– вход свободный

– есть единичный прокат коньков.

РУДНИЧНЫЙ РАЙОН

Открытые катки на стадионе «Шахтер»

Адрес: улица Рутгерса, 32

Расписание: с понедельника по пятницу – с 17.00 до 22.00, в субботу – с 12.00 до 22.00 (перерыв с 16.00 до 17. 00), в воскресенье – с 10.00 до 22.00 (перерыв с 16.00 до 17. 00)

Стоимость:

– со своими коньками бесплатно

– прокат для взрослых – 100 рублей/час

– прокат для детей – 50 рублей/час

Катки работают до -25 градусов Цельсия.

До 15 декабря откроются две дворовые хоккейные коробки на проспекте Шахтеров, 61А-67 и проспекте Шахтеров, 70А. Они будут работать ежедневно с 10.00 до 21.00. Проката коньков здесь нет.

В городе имеется лишь пара закрытых катков, остальные - открытыеФото: Кирилл ЧАЩИН

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Открытый каток в спортивной школе №5

Адрес: улица Инициативная, 90

Расписание: ежедневно с 8.00 до 20.00

Стоимость:

– со своими коньками – бесплатно

– проката нет.

ЖИЛОЙ РАЙОН КЕДРОВКА

Открытый каток на стадионе «Открытчик»

Адрес: улица Стадионная, 22А

Расписание: ежедневно с 18.00 до 21.00

Стоимость:

– со своими коньками – бесплатно

– прокат коньков – 40 рублей/час, 20 рублей/полчаса

Каток будет открыт к 15 декабря.

ЖИЛОЙ РАЙОН ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ

Открытый каток на стадионе «Факел»

Адрес: Промышленновское шоссе, 17

Расписание: ежедневно с 10.00 до 21.00

Стоимость:

– со своими коньками – бесплатно

– прокат коньков – 50 рублей/час, 25 рублей/полчаса.

ЖИЛОЙ РАЙОН ЯГУНОВСКИЙ

Открытый каток на стадионе «Юность»

Адрес: улица Вельская, 13А

Расписание: со среды по воскресенье – с 13.00 до 20.00.

Стоимость:

– со своими коньками – бесплатно

– прокат коньков – 50 рублей/час, 25 рублей/полчаса

Каток планируют открыть к 15 декабря.

ЖИЛОЙ РАЙОН ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Открытый каток в «Спортграде»

Адрес: бульвар Осенний, 3

Расписание: ежедневно с 10.00 до 22.00

Стоимость:

– со своими коньками – бесплатно

– проката нет.

Открытый каток в парке «Лесная Сказка»

Адрес: проспект Весенний

Расписание: с 10.00 до 21.00

Стоимость:

– со своими коньками – бесплатно

– проката нет.

Хоккейная коробка во дворе школы № 85

Адрес: проспект Михайлова, 5

Расписание: ежедневно с 9.00 до 21.00

Стоимость:

– со своими коньками – бесплатно

– проката нет.