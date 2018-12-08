Где в Новокузнецке весело и ярко провести выходные

Что объединяет «Бард-Ак» и «Кедр»?

Конечно же, квартирник у Мишек!

Бардовская музыка, как и прежде, пользуется популярностью и любовью у поклонников живой музыки и живого общения. Именно поэтому в рамках ставшего уже традиционного «Квартирника у Мишек» в Новокузнецк приезжают гости из Осинников.

На вечере вечере прозвучат стихи и песни в исполнении гостей из г. Осинники – клуба авторской песни «Бард-Ак» и поэтического клуба «Кедр». Организаторы мероприятия обещают, что вечер в «Кузнецкой крепости» – не просто встреча старых друзей, это будет «праздник творчества, неуемного позитива и сильных страстей».

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

пр. Крепостной, 1

8 декабря, начало в 15:00.

Цена билетов: 200 рублей.

Фото: музей-заповедник "Кузнецкая крепость"

Глубинное сибирское погружение

Открываем для себя уникальное звучание проекта «Трансэтно»

Где-то глубоко в душе каждого из нас живет память предков – а как иначе объяснить то, что при звуках этнической музыки начинает щемить сердце, а каждый звук находит отклик? А теперь представьте, что живая музыка дополнена современными ритмами, которые не просто дополняют ее, но и придают совершенно невероятное звучание, близкое и понятное, гипнотизирующее и наполняющее душу теплом и радостью.

Именно такова музыка проекта «Трансэтно». Напевка под бит, славянские песни и шорские мелодии, горловое пение, неожиданное переплетение электронной музыки и мотивов, уходящих корнями вглубь времен. Прямо на глазах зрителей Чылтыс Таннагашева, Роман Но, Григорий Григорьев и DJ S-Vibes будут создавать музыку – такую, какую вы, наверняка, еще не слышали…

Ресторан «Фонарь»

Ул. Ростовская, 11

8 декабря, 19:00

Цена билетов: 500 рублей.

Фото: Максим Федичкин

Самые яркие и талантливые

Поддержим самых талантливых новокузнечан!

Богатая на таланты земля Сибирская не устает удивлять своими людьми. Каждый замечателен в своем деле, и большинство сибиряков не мыслят своей жизни без творчества. Не верите? Тогда обязательно побывайте на конкурсе талантливых детей и не менее талантливых взрослых «Яркая звезда «Сити Молла»!

Вокал, хореография, цирковое искусство, художественное слово – в этих номинациях выступят самые яркие конкурсанты на финальном шоу проекта. Каждый из них, несомненно, достоин самых высоких наград, но лучшей наградой считает благодарность зрителей и слушателей. К слову, среды конкурсантов как совсем юные таланты, которым едва исполнилось четыре годика, так и зрелые люди, повидавшие жизнь – у талантов нет возрастных ограничений!

ТРК «Сити молл»

ул. Кирова, 55

8 декабря, начало в 15:00, окончание в 18:00

Вход для зрителей свободный.

Скоро:

«Калифорнийское Танго»

Сплетаем нити отношений в изящное кружево жизни

Юмор и тонкая ирония, приправленные философскими размышлениями, дополненные любовной интригой и острыми поворотами – таково «Калифорнийское танго», спектакль по пьесе Бориса Рацера. О чем он? О том, как повстречались два совершенно не похожих друг на друга человека. И все же у них нашлось нечто общее, что сблизило друг с другом.

Она – состоятельная американка, он – безденежный маляр из России... Казалось бы, что может быть общего между этими такими разными людьми? Какие загадочные пути позволили им встретиться? Ответ прост: они связаны невидимыми нитями любви – к жизни, детям, друг другу. Оба подошли к тому возрасту, когда заканчивается определенный этап жизни и человек ощущает приближение старости, пустоты и осознает собственную ненужность. Эту пустоту в одиночку не преодолеть, оттого-то такие непохожие друг на друга люди тянутся друг к другу, наполняя души теплом и любовью. К слову, в спектакле задействованы Алла Довлатова, Александр Мохов, Анна Терехова и Вячеслав Гришечкин.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

16 декабря, начало в 19:00

Цена билетов: от 700 до 1800 рублей