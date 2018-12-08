Где в Новокузнецке весело и ярко провести выходные
Что объединяет «Бард-Ак» и «Кедр»?
Конечно же, квартирник у Мишек!
Бардовская музыка, как и прежде, пользуется популярностью и любовью у поклонников живой музыки и живого общения. Именно поэтому в рамках ставшего уже традиционного «Квартирника у Мишек» в Новокузнецк приезжают гости из Осинников.
На вечере вечере прозвучат стихи и песни в исполнении гостей из г. Осинники – клуба авторской песни «Бард-Ак» и поэтического клуба «Кедр». Организаторы мероприятия обещают, что вечер в «Кузнецкой крепости» – не просто встреча старых друзей, это будет «праздник творчества, неуемного позитива и сильных страстей».
Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
пр. Крепостной, 1
8 декабря, начало в 15:00.
Цена билетов: 200 рублей.
Фото: музей-заповедник "Кузнецкая крепость"
Глубинное сибирское погружение
Открываем для себя уникальное звучание проекта «Трансэтно»
Где-то глубоко в душе каждого из нас живет память предков – а как иначе объяснить то, что при звуках этнической музыки начинает щемить сердце, а каждый звук находит отклик? А теперь представьте, что живая музыка дополнена современными ритмами, которые не просто дополняют ее, но и придают совершенно невероятное звучание, близкое и понятное, гипнотизирующее и наполняющее душу теплом и радостью.
Именно такова музыка проекта «Трансэтно». Напевка под бит, славянские песни и шорские мелодии, горловое пение, неожиданное переплетение электронной музыки и мотивов, уходящих корнями вглубь времен. Прямо на глазах зрителей Чылтыс Таннагашева, Роман Но, Григорий Григорьев и DJ S-Vibes будут создавать музыку – такую, какую вы, наверняка, еще не слышали…
Ресторан «Фонарь»
Ул. Ростовская, 11
8 декабря, 19:00
Цена билетов: 500 рублей.
Фото: Максим Федичкин
Самые яркие и талантливые
Поддержим самых талантливых новокузнечан!
Богатая на таланты земля Сибирская не устает удивлять своими людьми. Каждый замечателен в своем деле, и большинство сибиряков не мыслят своей жизни без творчества. Не верите? Тогда обязательно побывайте на конкурсе талантливых детей и не менее талантливых взрослых «Яркая звезда «Сити Молла»!
Вокал, хореография, цирковое искусство, художественное слово – в этих номинациях выступят самые яркие конкурсанты на финальном шоу проекта. Каждый из них, несомненно, достоин самых высоких наград, но лучшей наградой считает благодарность зрителей и слушателей. К слову, среды конкурсантов как совсем юные таланты, которым едва исполнилось четыре годика, так и зрелые люди, повидавшие жизнь – у талантов нет возрастных ограничений!
ТРК «Сити молл»
ул. Кирова, 55
8 декабря, начало в 15:00, окончание в 18:00
Вход для зрителей свободный.
Фото: Олеся Жаркова
Скоро:
«Калифорнийское Танго»
Сплетаем нити отношений в изящное кружево жизни
Юмор и тонкая ирония, приправленные философскими размышлениями, дополненные любовной интригой и острыми поворотами – таково «Калифорнийское танго», спектакль по пьесе Бориса Рацера. О чем он? О том, как повстречались два совершенно не похожих друг на друга человека. И все же у них нашлось нечто общее, что сблизило друг с другом.
Она – состоятельная американка, он – безденежный маляр из России... Казалось бы, что может быть общего между этими такими разными людьми? Какие загадочные пути позволили им встретиться? Ответ прост: они связаны невидимыми нитями любви – к жизни, детям, друг другу. Оба подошли к тому возрасту, когда заканчивается определенный этап жизни и человек ощущает приближение старости, пустоты и осознает собственную ненужность. Эту пустоту в одиночку не преодолеть, оттого-то такие непохожие друг на друга люди тянутся друг к другу, наполняя души теплом и любовью. К слову, в спектакле задействованы Алла Довлатова, Александр Мохов, Анна Терехова и Вячеслав Гришечкин.
Новокузнецкий драматический театр
пр. Металлургов, 28
16 декабря, начало в 19:00
Цена билетов: от 700 до 1800 рублей
Фото: mcxt.ru