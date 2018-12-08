Елочные базары 2018 в Новокузнецке: где купить елку на Новый год
Новый год не за горами, а значит, пришла пора привнести частичку праздника и в свои дома. Мы расскажем, где в Новокузнецке можно будет купить самую пушистую красавицу елку.
Уже через неделю, 15 декабря, в Новокузнецке начнут работу елочные базары. Приобрести лесную красавицу можно будет в 10 точках, расположенных в разных районах города. так, в Центральном районе будет организована работа четырех елочных базаров. По две точки откроются в Куйбышевском и Орджоникидзевском районах. А к Кузнецком и Заводском – по одному.
Поспешите купить самую пушистую елочку, которая будет радовать ароматом хвои и подарит праздничное настроение! Самые красивые елочки продаются по следующим адресам:
Центральный район
• ул. Дружбы, 65
• Транспортная, 43
• Октябрьский, 47
• Кирова, 55
Куйбышевский район
• Циолковского, 2а
• Октябрьский, 58
Орджоникидзевский район
• Шахтеров, 18
• Зогре, 17
Заводской район
• 40 лет ВЛКСМ, 40а
Кузнецкий район
• Ленина, 38