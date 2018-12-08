2018-12-09T10:37:50+03:00
Общество

Елочные базары 2018 в Новокузнецке: где купить елку на Новый год

Открытие елочных базаров в Новокузнецке запланировано на 15 декабря 2018 года. Мы подскажем, где купить самую красивую елку на Новый год
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Валерий ШАХОВ
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Новый год не за горами, а значит, пришла пора привнести частичку праздника и в свои дома. Мы расскажем, где в Новокузнецке можно будет купить самую пушистую красавицу елку.

Уже через неделю, 15 декабря, в Новокузнецке начнут работу елочные базары. Приобрести лесную красавицу можно будет в 10 точках, расположенных в разных районах города. так, в Центральном районе будет организована работа четырех елочных базаров. По две точки откроются в Куйбышевском и Орджоникидзевском районах. А к Кузнецком и Заводском – по одному.

Поспешите купить самую пушистую елочку, которая будет радовать ароматом хвои и подарит праздничное настроение! Самые красивые елочки продаются по следующим адресам:

Центральный район

• ул. Дружбы, 65

• Транспортная, 43

• Октябрьский, 47

Кирова, 55

Куйбышевский район

Циолковского, 2а

• Октябрьский, 58

Орджоникидзевский район

• Шахтеров, 18

Зогре, 17

Заводской район

• 40 лет ВЛКСМ, 40а

Кузнецкий район

Ленина, 38

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