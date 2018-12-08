Лиса в Шерегеше проверила снаряжение туристов
Дикая лиса разгуливает по склону горы в Шерегеше, проверяет, на чем нынче катаются туристы. По крайней мере, она внимательно обнюхивает лыжи и сноуборды, а также с надеждой смотрит на их владельцев: вдруг чем-нибудь угостят.
Видео с лисой, которая подходит прямо к съезжающим с горы людям, снял барнаулец Иван Алексеев. Он рассказал, что вместе с друзьями катался там, где находится подъемник «Мустаг». В этот день в этом месте народу было не очень много.
Лиса в Шерегеше проверила снаряжение туристов..Видео: Иван Алексеев.
- Обратил внимание, что люди останавливаются. Гляжу – а там лиса! – с восторгом в голосе рассказывает Иван. – Была всего в метре от меня. Она такая посмотрела, понюхала, чем пахну. Но пока я доставал телефон, чтобы ее сфотографировать, лиса развернулась и пошла прочь, к другим мужикам.
Фото: кадр видео Ивана Алексеева.
Там, в нескольких метрах от Ивана Алексеева, другие туристы уже вовсю снимали общительного зверька. Лиса обнюхала еще одного туриста и его снаряжение а потом, махнув хвостиком, побежала прочь от лыжников и сноубордистов.
- Лиса выходила лыжи отжать! - так шутливо прокомментировал один из пользователей соцсетей видео.
К слову, в Шерегеше лисы время от времени выходят к туристам – скорее всего, в надежде найти легкое пропитание. Так что рыжие хитрецы уже не в первый раз придают катанию с горы по-настоящему сибирский колорит.