Дикая лиса разгуливает по склону горы в Шерегеше, проверяет, на чем нынче катаются туристы. По крайней мере, она внимательно обнюхивает лыжи и сноуборды, а также с надеждой смотрит на их владельцев: вдруг чем-нибудь угостят.

Видео с лисой, которая подходит прямо к съезжающим с горы людям, снял барнаулец Иван Алексеев. Он рассказал, что вместе с друзьями катался там, где находится подъемник «Мустаг». В этот день в этом месте народу было не очень много.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/681360" frameborder="0"></iframe> Лиса в Шерегеше проверила снаряжение туристов..Видео: Иван Алексеев.

- Обратил внимание, что люди останавливаются. Гляжу – а там лиса! – с восторгом в голосе рассказывает Иван. – Была всего в метре от меня. Она такая посмотрела, понюхала, чем пахну. Но пока я доставал телефон, чтобы ее сфотографировать, лиса развернулась и пошла прочь, к другим мужикам.

Фото: кадр видео Ивана Алексеева.

Там, в нескольких метрах от Ивана Алексеева, другие туристы уже вовсю снимали общительного зверька. Лиса обнюхала еще одного туриста и его снаряжение а потом, махнув хвостиком, побежала прочь от лыжников и сноубордистов.

- Лиса выходила лыжи отжать! - так шутливо прокомментировал один из пользователей соцсетей видео.

К слову, в Шерегеше лисы время от времени выходят к туристам – скорее всего, в надежде найти легкое пропитание. Так что рыжие хитрецы уже не в первый раз придают катанию с горы по-настоящему сибирский колорит.