Скульптуру Святой Варвары в Кемерове установят при помощи вертолета

Коллегия администрации Кемеровской области поддержала предложение установить на правом берегу Томи скульптуру великомученицы Варвары. 14-метровый монумент появится в Сосновом бору на месте поклонного креста.

Отметим, что кузбасские общественники выступили с инициативой установки скульптуры в июне 2018 года. Власти эту идею поддержали. На минувшей неделе Кемеровский городской совет народных депутатов принял решение о том, что в Сосновом бору можно устанавливать архитектурные композиции и использовать для этого строительную технику. Вопрос широко обсуждался с привлечением экспертов. Экологи пришли к выводу, что установка статуи не навредит бору.

Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области

– То место, которое определено для установки новой скульптуры, оно в настоящее время очень сильно нарушено. Там нет растительного покрова, нет сосен, нет травянистых сообществ. Сейчас там находится бурьян. Соответственно установка скульптуры на этом месте не принесет вреда. Сама по себе стоящая скульптура не будет оказывать воздействие, – отметил Юрий Манаков, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН. – На слушаниях выступали проектировщики, которые осознают ценность Рудничного бора для горожан и постараются принять все возможные меры, чтобы предотвратить негативное воздействие. Туда будут ввозиться небольшие конструкции по существующей широкой дороге в зимнее время, чтобы не нарушить почвенный покров. Сама скульптура будет устанавливаться с помощью вертолета.

Кузбасские власти проводили конкурс, чтобы определить скульптора, который изготовит монумент. В нем принимали участие художники со всей страны, в том числе, именитый Даши Намдаков. После обсуждения вариантов за основу взяли эскиз красноярского скульптора Константина Зинича.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/681158" frameborder="0"></iframe> Юрий Манаков о святой Варваре..Видео: пресс-служба АКО

На эскизе Зинича Святая Варвара в правой руке держит крест, а ее левая рука немного поднята и выражает благословение региона и всех его жителей. Этот вариант одобрил глава Кузбасской митрополии Владыка Аристарх, губернатор Сергей Цивилев и члены коллегии областной администрации

Пока точное месторасположение скульптуры на правом берегу Томи еще не утвердили. В общей композиции появится 10-метровый постамент-часовня.

Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области

Справка КП

Великомученица Варвара почитается в православной, католической, коптской и англиканской церквях. Святая близка нашему шахтерскому краю, ведь Варвара – покровительница горняцкого труда. К ней обращаются за духовной помощью в момент угрозы жизни или попадания в техногенную ситуацию. День чествования святой в православии – 17 декабря.

Конкретно

Добрые принципы и отеческое отношение

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх прокомментировал опасения по поводу возможного вреда от установки скульптуры:

– Отношение людей к окружающей среде имеет исключительную важность... Окружающая среда страдает не оттого, что человек воздействует на нее, а оттого, что такое воздействие нередко бывает неправильным или греховным. Вот почему важны те принципы, которыми руководствуется человек, входя в общение с природой. Если они добрые, нравственные, основанные на отеческом, сознательном отношении, то человек никогда не будет враждебен к природе и никогда не принесет вреда.

Мнение «За»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/681157" frameborder="0"></iframe> Обращение митрополита Аристарха по установке скульптуры святой Варвары..Видео: Кузбасская митрополия

Одна покровительница для всех

Анджей Легеч, отец настоятель Храма Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии прокомментировал установку скульптуры Святой Варвары:

– Святая Варвара – это покровительница шахтеров и в католической, и в православной церкви. Например, в Польше, откуда я родом, 4 декабря по католическому календарю мы празднуем память Святой Варвары. В регионе, где добывает уголь, это большой религиозный и профессиональный праздник, о котором знает вся страна. На одном витраже нашей церкви изображена Святая Варвара. Через нее мы просим бога о благополучии нашим шахтерам. Под землей не важно, кто ты по вероисповеданию. Если рядом будут православный и католик, и у одного, и у второго будет одна покровительница. И это очень хорошо.

А как у них?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/681156" frameborder="0"></iframe> Анжей Легеч о Святой Варваре..Видео: пресс-служба АКО

В Чехии – собор, а в Испании – крепость

Изображение Святой Варвары устанавливают во многих шахтерских городах. Два года назад памятник великомученице освятили в Якутске. Многометровая скульптура есть в городе Пласт Челябинской области, где живут и работают шахтеры. Ее установили на самом высоком месте.

Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области

В Чехии есть красивейший готический Собор Святой Варвары – самый известный архитектурный памятник Кутной-Горы. А в Испании стоит крепость Святой Варвары. Это центральное сооружение, которое можно увидеть с любой точки города Аликанте. Она расположена на высоте 170 метров на горе Бенакантиль.