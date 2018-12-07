Отдыхаем в Шерегеше и экономим

Горнолыжный сезон 2018/2019 в Шерегеше начался с обильных снегопадов – это значит, найти подходящий вариант проживания будет не так-то просто. К тому же, всегда хочется сэкономить.

Тем не менее, в Шерегеше всегда можно подобрать такие варианты отдыха, которые позволят провести время в хорошей компании и при этом не скажутся негативно на бюджете. Итак, как сэкономить в Шерегеше?

Сезонность

В низкий сезон проживание в Шерегеше обойдется дешевле, чем в высокий сезон и праздничные дни. Вот примерные даты низкого сезона:

С 16.12.2018 по 27.12.2018.

С 09.01.2019 по 31.01.2019.

С 08.04.2019 по 01.05.2019.

К тому же, в будни (с воскресенья по четверг) проживание вам обойдется дешевле, чем в выходные. Бронировать жилье стоит заранее, так как самые лакомые номера и коттеджи уходят первыми.

Жилье

Снять жилье можно не только рядом с подъемниками, но и в поселке. В поселке немало как достойных внимания квартир, так и развалюх, в которых даже переночевать страшно. Кроме того, добираться из поселка до горы, скорее всего, придется на такси. А если вы приехали на своем авто, для него найдется место только на платной стоянке.

Кстати, у некоторых отелей есть собственные шаттлы, которые отвозят гостей к подъемникам, например, апарт-отель «Шервуд» . При этом проезд на шаттле для гостей бесплатен.

На гору - на шаттле! Фото: отель "Шервуд".

Еще один вариант проживания – хостел. Здесь за место придется заплатить всего 400 рублей. увы, вариант подходит только молодежи, которая отдыхает на полную катушку.

Питание

Обед из трех блюда – или простой перекус в кафе у подъемника – может стоить недешево. Если вы остановитесь в квартире в поселке, можно сэкономить на продуктах: приобрести их в супермаркете или даже привезти с собой – так выйдет еще дешевле.

Отель выбирать лучше тот, номера которого оборудованы кухней. Например, в апарт-отеле «Шервуд» кухня в каждом номере оснащена мойкой, холодильником, микроволновкой, керамической варочной панелью, комплектом необходимой посуды.

Утром можно сделать чай или глинтвейн и взять с собой в термосе, захватить бутерброды – и вот перекус для катания готов!

В каждом номере "Шервуда" имеется все для комфортного времяпрепровождения. Фото: отель "Шервуд".

Снаряжение и подъемники

Взять собственное снаряжение – самый экономный вариант. Но если вы собираетесь взять его в прокат, учтите – чем ближе к горе, тем дороже. В среднем, комплект снаряжения для одного человека стоит 800 рублей в сутки. Есть и недорогие прокаты, но там и состояние снаряжения соответствующее. Многие пользуются услугами проката в Шерегеше, Таштаголе или вообще в своем городе.

Если собираетесь много и уверенно кататься, выгоднее всего будет взять единый ски-пасс. Это абонемент на определенное количество подъемов, ограниченный только временем и навыками отдыхающего. Подъемы со ски-пассом выйдут дешевле, чем разовые – он стоит около 1400 за восемь часов катания.

Инструктор

Стоимость услуг инструктора составляет 1800 за часовое индивидуальное занятие. Желающие сэкономить могут сгруппироваться – чем больше желающих научиться, тем дешевле выйдет разовое групповое занятие. Некоторые туроператоры, отели и прокаты делают партнерские скидки и организуют недорогие групповые занятия. Не стесняйтесь спрашивать – ищите скидочные купоны в отелях, прокатах и такси!

Скидки и акции

В Шерегеше они есть везде. Нужно только успевать их ловить. Самые выгодные предложения обычно бывают в середине декабря, середине-конце января, в начале и в конце апреля.

Где отдыхать? Конечно, в апарт-отеле! Фото: отель "Шервуд".

Расскажем о ближайших акциях апарт-отеля «Шервуд» .

В будни с 16 по 27 декабря 2018 г. при оплате 2-х суток проживания третьи сутки вы получаете в подарок. Акция действительна для всех категорий номеров.

Предложение для компаний 8-10 человек: два часа бани включены в стоимость проживания в большом шале. Акция продлится до 28 декабря 2018 года.

При бронировании номера любой категории на даты с 13 по 25 января гости получат час бани в подарок.

И еще одна акция для тех, чей день рождения выпадает на даты бронирования номера: минус 10% от стоимости проживания.

А по ночам постояльцев отеля ждет зажигательная музыка в клубе AYS Bunker – для гостей «Шервуда» вход бесплатен с воскресенья по четверг.

На территории отеля «Шервуд» к услугам гостей: банный комплекс с купелями, огромная парковка под видеонаблюдением, бесплатный Wi-Fi, детская игровая площадка с горкой, комната для сушки горнолыжного инвентаря, мангальная зона с беседками, каток и прокат коньков.

Фото: отель "Шервуд".

Да, сейчас была реклама, но теперь вы знаете, как сэкономить!

Желаем вам провести в Шерегеше идеальные выходные с семьей или друзьями!