2018-12-08T11:16:41+03:00
Происшествия

Момент наезда на ребенка погрузчиком в Междуреченске попал на видео

Семилетняя девочка погибла в Междуреченске 7 декабря
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Типичный Междуреченск".Фото: vk.com, "Типичный Междуреченск".
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В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен момент наезда снегоуборочной техники на семилетнюю девочку.

Камера наблюдения зафиксировала, как по площадки перед Дворцом культуры ездит снегоуборочная техника. Погрузчик проезжает мимо горки, на которой находится несколько детей. Техника едет в обратную сторону, и в тот момент, когда снегоуборщик равняется со съездом с горы, ему прямо под колеса вылетает ребенок. Уже через долю секунды снегоуборщик проезжает прямо по ребенку.

Ребенок погиб под колесами снегоуборочной техники в Междуреченске.Видео: vk.com, "Типичный Междуреченск"

Кузбассовцы возмущены тем, что дети катались с горки в то время, когда проходила уборка площади.

- Трактор чистил снег возле горки, девочка поскользнулась и поехала, не смогла остановиться и легла прямо под колеса, - пишут комментаторы. - Почему не огородили площадь где производились работы? Почему не было смотрящего?

Напомним, трагедия случилась 7 декабря около 14:30. Ребенок скатился с горки прямо под колеса трактора, когда тот чистил площадь от снега. Девочка погибла на месте.

- В ближайшее время следствием будет установлено, какой организации принадлежит погрузчик, а также были ли соблюдены меры техники безопасности при проведении данных работ, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании водителю погрузчика меры пресечения.

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