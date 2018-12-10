2018-12-10T13:51:56+03:00
Общество

Не гуляйте по ночам: синоптики Кузбасса рассказали о погоде на неделю

Кузбассовцев ждет морозная погода без осадков
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КПАрхив КПФото: Мария ЛЕНЦ
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Морозная погода, отсутствие осадков и ветра – таким ожидается начало недели в Кузбассе.

- Кузбасс находится под действием антициклона, поэтому идет резкая градация ночных температур: в низинах похолоднее, с дымом и дымкой, а на возвышенностях – потеплее, - отметила Наталья Полуэктова. – В течение всей недели и на выходных погода не будет сильно отличаться: морозные ночи и комфортные для декабря дни. Осадки мы прогнозируем на север области, а вот на юге, скорее всего, будет без осадков, ветер слабый.

В вторник днем сохранится морозная погода без осадков. Воздух прогреется до -16…-21, а местами и до -7…-12. Ночью же в низинах ожидается до -27, а в целом по Кузбассу столбики термометров будут держаться на отметках -16…-21 градус.

В среду по-прежнему будет ясно и без осадков, ветер юго-западный, слабый. Днем температура воздуха будет держаться в пределах -8…-13 градусов, а ночью от -12 до -17. Местами будет холоднее – до -22 градусов.

Четверг и пятница порадуют небольшим снегом, при этом ветер усилится до 9-14 метров в секунду. Днем будет тепло – до -6 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -17.

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