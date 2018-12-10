Архитектор рассказал об установке Святой Варвары в Кемерове

Перед установкой скульптуры Святой Варвары в Сосновом бору кемеровским властям нужно проделать немало работы. Необходимо провести экологическую и геологическую экспертизу, утвердить проект и найти финансирование. В понедельник в мэрии прошла пресс-конференция, на который выступили председатель Горсовета Николай Сенчуров, скульптор Константин Зинич, архитектор Олег Ражев, биолог Юрий Манаков

Как отметил Николай Сенчуров, инициативу установки скульптуры Святой Варвары городские депутаты обсуждали с горожанами, которые приходили к ним на приемы. За два месяца негативного отношения к установке скульптуры в Рудничном бору депутаты не заметили. После этого прошло обсуждение в Горсовете, где большинство специалистов высказали за возможность установки монумента. Сенчуров отмечает, что 14 метровая композиция на 10-метровом постаменте не будет считаться капитальным строением – конструкцию можно будет демонтировать.

- Мы сейчас говорим о проведении экологической экспертизы на данной территории. Скорее всего, это будет делаться по результатам конкурса. Конечно же, это будут профильные специалисты, обладающие определенными навыками и компетенцией. По срокам затягивать ситуацию не стоит. В начале весны надо будет решение принимать, - отметил Сенчуров.

Эскиз скульптуры Константина Зинича

Сейчас, пока не готов проект скульптурной композиции, нельзя назвать его стоимость и сроки установки. Оценку возможности установки монумента проводил архитектор Олег Ражев. Вероятно он же продолжит работу над проектом.

– Мы предполагаем, что это будут железобетонные изделия, которые на каркас соберутся и создадут эту форму основы, держа все нагрузки. Фундаменты тоже могут быть разные. Мы хотим ставить их на сваи, которые можно закрутить и выкрутить, – отмечет Олег Ражев. – На месте пройдут также геологические изыскания, которые лягут в основу проекта. Это не первое строительство на этой площадке, такие территории мы знаем. Мы уже сегодня знаем, что на данной территории строить это можно.

По словам архитектора, сама фигуры великомученицы Варвары будет сделана из выбеленной бронзы.

Скульптор Константин Зинич отметил, что работа над скульптурой продолжается, и пока нет окончательного варианта. Точно можно сказать, что облик Варвары будет каноническим, часовня в ее основании будет похожа на некоторые другие православные часовни.

– Это площадка – это самое выгодное место. Не ломая рельеф местности, мы вносим какую-то изюминку, символ города, символ края, Кузбасса. Я сейчас работаю над скульптурной композицией. Что-то прибавляем, что-то убавляем. Не хотелось бы лишних вещей. Но это должен быть знак, образ варвары. Он должен быть узнаваем. Мы оставили в одной правой руке крест. Мы сдвинули руки, чтобы читался силуэт креста и силуэт рук, – рассказал Константин Зинич.

Слева направо: Юрий Манаков, Олег Ражев, Николай Сенчуров и Константин Зинич

Как отметил доктор биологических наук Юрий Манаков, вероятно после установки скульптуры количество людей, посещающих Сосновый бор, возрастет. Чтобы минимизировать вред нетронутым частям леса, необходимо организовать территорию в бору – установить освещение, проложить тротуарную плитку, поставить скамейки. По мнению Манакова, так меньше риск того, что посетители выйдут за пределы прогулочных зон.

– Дальше нужно принять программу благоустройства бора и программу природоохранных мероприятий, – отметил Манаков.

Напомним, что в октябре стало известно, что на правом берегу Томи планируется установить скульптуру Святой Варвары рядом с надписью «Кузбасс» на месте поклонного креста. Ранее сообщалось, что композицию должен разработать Даши Намдаков. На минувшей неделе городской совет народных депутатов принял решение о том, что в Сосновом бору можно устанавливать архитектурные композиции и использовать для этого строительную технику.

– То место, которое определено для установки новой скульптуры, оно в настоящее время очень сильно нарушено. Там нет растительного покрова, нет сосен, нет травянистых сообществ. Сейчас там находится бурьян. Соответственно установка скульптуры на этом месте не принесет вреда. Сама по себе стоящая скульптура не будет оказывать воздействие, – отметил Юрий Манаков, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН. – На слушаниях выступали проектировщики, которые осознают ценность Рудничного бора для горожан и постараются принять все возможные меры, чтобы предотвратить негативное воздействие. Туда будут ввозиться небольшие конструкции по существующей широкой дороге в зимнее время, чтобы не нарушить почвенный покров. Сама скульптура будет устанавливаться с помощью вертолета (подробности).