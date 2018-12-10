Единый день приема граждан в Кузбассе состоится 12 декабря

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, Кузбасс присоединится к Общероссийскому Дню приема граждан. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поставил задачу перед главами районов и территорий встретиться с кузбассовцами.

- Весь день должен быть посвящен встрече с жителями, а по результатам сделан отчет, чтобы потом мы вместе думали, как и в какие сроки, и каким способом мы можем быстро отреагировать на их просьбы, - отметил Сергей Цивилев.

К слову, накануне, 10 декабря, сам Цивилев провел рабочий день в Новокузнецке. Здесь он не только обсуждал насущные проблемы с главной города, но и встретился с горожанами. Среди вопросов, с которыми приходили на прием к Цивилеву, была просьба оказать материальную просьбу на приобретение жизненно необходимых лекарств заслуженному врачу России инвалиду II группы. Сразу после встречи Сергей Цивилев подписал поручение о выделении помощи.

Еще один вопрос касался помощи медицинской ветеранам Новокузнецка: они просили сохранить места для получения медицинских услуг. Эта просьба возникла в связи с реорганизацией больницы № 2 в филиал Кемеровского областного кардиологического диспансера с консультативной кардиологической поликлиникой. Губернатор пообещал сохранить места.

Еще одна просьба имела отношение к отдыху шестиклассника: горожанка попросила выделить путевку на отдых в период зимних каникул неоднократному чемпиону районных соревнований по спортивному ориентированию, победителю городского конкурса «Исследователи края».

Также просили помочь семьям с детьми-инвалидами: муниципальному казенному учреждению «Центр социальной помощи семье и детям «Виктория» необходим микроавтобус, чтобы помогать особенным детям. Как доложил по видеосвязи первый заместитель начальника департамента социальной защиты населения Алексей Бочанцев, деньги на получение микроавтобуса в бюджет заложены. Центр помощи получит автобус до конца первого квартала 2019 года.