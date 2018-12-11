2018-12-11T06:05:32+03:00
Общество

Губернатор Кузбасса полетит на помощь к отшельнице Агафье Лыковой

Отшельница пожаловалась на нехватку продуктов
Екатерина БОРМОТОВА
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Агафья Лыкова Фото: Администрация Кемеровской областиАгафья Лыкова Фото: Администрация Кемеровской области
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев решил навестить отшельницу Агафью Лыкову после того, как узнал, что ей нужна помощь. Визит главы кузбасского региона на заимку состоится во вторник, 11 декабря, сообщили в областной администрации.

Отшельница оказалась практически в бедственном положении – у нее закончились продукты. После того, как об этом узнал Сергей Цивилев, он решил вылететь к Лыковой на вертолете.

Агафья Лыкова – единственная выжившая из семьи староверов, обнаруженных геологами в Западных Саянах в 1978 году. В изоляции пятеро членов семьи Лыковых жили с 1937 года. На данный момент в живых осталась только Агафья.

Несмотря на то, что территориально заимка, где проживает представительница староверов, относится к Хакасии, руководство Кемеровской области долгое время поддерживало Лыкову, доставляя ей необходимые для существования вещи и продукты. Своеобразным «курьером» в этом деле был глава Таштагольского района Владимир Макута, который летал к Лыковой чаще всего.

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