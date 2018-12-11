Губернатор Кузбасса полетит на помощь к отшельнице Агафье Лыковой

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев решил навестить отшельницу Агафью Лыкову после того, как узнал, что ей нужна помощь. Визит главы кузбасского региона на заимку состоится во вторник, 11 декабря, сообщили в областной администрации.

Отшельница оказалась практически в бедственном положении – у нее закончились продукты. После того, как об этом узнал Сергей Цивилев, он решил вылететь к Лыковой на вертолете.

Агафья Лыкова – единственная выжившая из семьи староверов, обнаруженных геологами в Западных Саянах в 1978 году. В изоляции пятеро членов семьи Лыковых жили с 1937 года. На данный момент в живых осталась только Агафья.

Несмотря на то, что территориально заимка, где проживает представительница староверов, относится к Хакасии, руководство Кемеровской области долгое время поддерживало Лыкову, доставляя ей необходимые для существования вещи и продукты. Своеобразным «курьером» в этом деле был глава Таштагольского района Владимир Макута, который летал к Лыковой чаще всего.

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