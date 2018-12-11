Агафье Лыковой везут сено и батарейки

Бедствующей отшельнице Агафье Лыковой везут сено, батарейки и провизию. На помощь к ней вылетел губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, что 10 декабря отшельница сообщила на «большую землю» о том, что ей требуется помощь. У Агафьи Лыковой заканчиваются запасы. Узнав об этом, глава Кемеровской области Сергей Цивилев решил во вторник вылететь на помощь.

Как стало известно «Комсомольской правде» из Кузбасса Лыковой везут 10 тюков сена, 350 килограммов комбикорма для коз, 140 килограмм комбикорма для куриц. Также отшельница получит 100 килограммов муки, 50 килограммов перловой и ячневая крупы и по 10 килограммов риса, гречки, пшена, гороха. Кроме того, ей везут капусту, лук, гранаты и виноград, а также 20 батареек, чайник на три литра и ковшик.

Агафья Лыкова – единственная выжившая из семьи староверов, обнаруженных геологами в Западных Саянах в 1978 году. В изоляции пятеро членов семьи Лыковых жили с 1937 года. На данный момент в живых осталась только Агафья.

Несмотря на то, что территориально заимка, где проживает представительница староверов, относится к Хакасии, руководство Кемеровской области долгое время поддерживало Лыкову, доставляя ей необходимые для существования вещи и продукты. Своеобразным «курьером» в этом деле был глава Таштагольского района Владимир Макута, который летал к Лыковой чаще всего.

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