2018-12-12T07:09:47+03:00
Общество

На сколько вырастет проезд в общественном транспорте в Кузбассе

Председатель Региональной энергетической комиссии прокомментировал повышение цен на проезд
Екатерина РОМАНОВАЕкатерина БОРМОТОВА
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Проезд в кемеровских маршрутках с 20 декабря будет стоить 22 рубляПроезд в кемеровских маршрутках с 20 декабря будет стоить 22 рубляФото: Екатерина РОМАНОВА
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Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области приняла решение о повышении стоимости проезда в регионе. На заседании, которое прошло 10 декабря, было решено повысить проезд в общественном транспорте Кузбасса с 20 декабря 2018 года.

С 16 до 20 рублей повысится проезд в муниципальном транспорте Новокузнецка и Кемерова, в других города повышение будет еще более ощутимым – с 15 до 20 рублей, в экспрессах – до 21 рубля. Вырастет стоимость одной поездки и в кемеровских маршрутных такси – до 22 рублей.

Ощутимее всего изменения почувствуют кузбасские пенсионеры, которые привыкли платить за одну поездку по четыре рубля. С 20 декабря для них проезд в городском муниципальном транспорте будет стоить 10 рублей. При этом для пенсионеров сохранятся льготы по бесплатному проезду на городских и пригородных автобусах с 1 мая по 1 октября с понедельника по четверг включительно. Кроме того, сохраняются все другие действующие льготы.

В РЭК отметили, что льготный проезд в Кемеровской области будет также установлен для женщин и мужчин, достигших 55 и 60 лет соответственно. То есть они будут платить как пенсионеры вне зависимости от повышения пенсионного возраста.

С 20 декабря вырастет и стоимость проездных билетов. Так, «школьный» проездной будет стоить 200 рублей, проездной для учащихся средних, специальных, начальных профессиональных учебных заведений, студентов высших учебных заведений очной формы обучения - 300 рублей. Пенсионерам придется заплатить за месячный проездной 500 рублей, а всем остальным пассажирам - 1000 рублей.

Помимо этого изменения коснутся стоимости проезда пассажиров и провоза багажа на пригородных и междугородних маршрутах. Так, проезд в пригородных подорожает на 25 процентов, в междугородних – на пять процентов.

- При тарифном регулировании взяты те расходы, которые смогли обосновать. Они учитывают повышение стоимости топлива, запчастей для ремонта подвижного состава и заработной платы ремонтного и водительского персонала,- отметил председатель Региональной энергетической комиссии Кемеровской области Дмитрий Малюта. - Этих денег хватит, чтобы система транспорта работала.

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