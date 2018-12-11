На главной площади Новокузнецка начали монтировать новогоднюю елку

В Новокузнецке специалисты начали монтировать главную елку города. В этом год в городе установят новую ель, высота которой будет достигать 25 метров.

2019 год новокузнечане будут встречать с новой елкой – высокой, сделанной из современных материалов. Ее доставили в город из Санкт-Петербурга, правда, чуть-чуть задержались с доставкой из-за морозов. От традиционной конструкции, которая в течение многих лет радовала новокузнечан, – каркаса, набитого еловым лапником – решили отказаться и остановили выбор на конструкции, выполненной из искусственных материалов. Уже в конце недели новогоднее дерево предстанет во всей красе, а рядом с ней будет возведен и снежный городок. К слову, елка будет высотой 25 метров, а ширина конструкции составит 10 метров. Предыдущая же была шириной шесть метров, а высотой – всего 21 метр.

Новая новогодняя ель будет высотой 25 метров.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

- Елку мы выбирали с лета, было много вариантов. Остановились на модели «Уральская». Она из современных материалов, сборно-разборная, так что ее можно будет использовать в течение нескольких лет, - отметил Николай Маслов, руководитель администрации Центрального района города Новокузнецка.

Процесс сборки каркаса идет полным ходом.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

По традиции, рядом с горкой установят и символ года, который будет выполнен изо льда, а вот от снежных Деда Мороза и Снегурочки решили отказаться в пользу фигур из стеклопластика, подсвеченных яркими огнями. Примечательно, что новогодние символы приобретены на спонсорские средства.

В скором времени появится и городок с двумя безопасными деревянными горками, двумя катками, ледяными фигурами и прочими развлечениями. Планируется, что к выходным главная площадь города, наконец-то, обретет праздничный вид.