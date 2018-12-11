2018-12-11T12:45:42+03:00
Общество

Кемеровские байкеры помогли путешественниками из Великобритании

Кузбассовцы починили мопед и подарили теплую обувь
Кирилл ЧАЩИН
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Двое британцев едут на скутере через Россию. Фото: "ВКонтакте"/The 59 ClubДвое британцев едут на скутере через Россию. Фото: "ВКонтакте"/The 59 Club
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В понедельник в столицу Кузбасса заехали два британца, который едут через всю Россию на скутере. Кемеровские байкеры радушно встретили иностранцев, отремонтировали их железного коня и подарили теплую обувь.

Два парня из Великобритании Мэт и Риз осенью прошлого года отправились в кругосветное путешествие. Проехав Северную Америку и Южную, Африку и Европу, британцы отправились покорять Россию. Они переправили свой скутер с люлькой во Владивосток и оттуда стартовали на запад.

Несколько месяцев назад кемеровские байкеры узнали, что маршрут британцев проходит через столицу Кузбасса и стали их ждать. В понедельник вечером иностранцев заметили на въезде в город. Они приехали из Мариинска, а до этого побывали в Красноярке.

Иностранцев встретил кемеровский байкер на "Урале". Фото: "ВКонтакте"/The 59 Club

Иностранцев встретил кемеровский байкер на "Урале". Фото: "ВКонтакте"/The 59 Club

Кемеровчане пригласили путешественников выпить кофе и пообщаться. Однако вскоре выяснилось, что у их скутера была протечка антифриза. Тогда мопед отогнали на ремонт, а гостям предложили ночлег. Кроме того, кемеровчане заметили, что путешественники едут в резиновых сапогах, и купили им теплую обувь.

– Они по-русски вообще ничего не понимают, не говорят. Только через Google-переводчик общаются. Они в восторге от России. Рассказали, как их встретили в Красноярке: напоили водкой, накормили огурцами и картошкой, затем сводили в русскую баню и выгнали на снег. Говорят, что получили сумасшедшее удовольствие, – рассказывает байкер Вадим Буров. – В Кемерове они тоже весело время провели, их накормили и напоили.

Иностранцы побывали в гостях у кемеровчан. Фото: "ВКонтакте"/The 59 Club

Иностранцы побывали в гостях у кемеровчан. Фото: "ВКонтакте"/The 59 Club

Во вторник путешественников проводили в дорогу до Новосибирска. Проехав Россию, британцы через Европу отправятся домой – в Лондон.

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