2018-12-12T06:24:15+03:00
Общество

«Парк Чудес» приглашает кемеровчан на каток

Здесь же можно заточить снаряжение
Ирина АВТУШКО
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Фото: "Парк Чудес"Фото: "Парк Чудес"
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Зима – это веселые прогулки с семьей, друзьями, подвижные игры и, конечно же, катание на коньках. И чтобы это занятие приносило максимум удовольствия, коньки нужно регулярно затачивать.

-Лезвия коньков, потерявшие остроту, снижают скорость движения, сказываются на его устойчивости, мешают выполнить тот или иной элемент катания, и даже могут стать причиной травмы, - рассказывают специалисты пункта заточки коньков кемеровского «Парка Чудес». - Поэтому важно правильно и своевременно затачивать коньки.

Определить необходимость заточки коньков довольно просто – они проскальзывают при разгоне либо лезвия срываются вбок при повороте.

Когда нет опыта заточки коньков, не нужно пытаться произвести работу самостоятельно. Предпочтительнее доверить дело специалистам. Данной услугой все желающие могут воспользоваться в пункте заточки коньков парка, который находится в зале игровых автоматов. Стоимость услуги 150 рублей. График работы пункта заточки коньков: ежедневно с 12 до 20 часов. Более подробную информацию можно получить по телефону (384-2) 36-75-73.

Кстати, сам каток открылся в «Парке Чудес» 1 декабря. Он работает ежедневно с 12:00 до 22:00 часов, а сам пункт проката коньков - с 12:00 до 21:00 часов. Вход на каток - 70 рублей/чая, прокат коньков - 80 рублей/час. Для проката коньков необходимо иметь депозит на каждую пару (документы или денежные средства).

В будние дни детям ростом до 120 сантиметров прокат коньков бесплатный (в сопровождении взрослого); в будние дни с 12.00-13.00 вход на каток свободный; при организованных группах от 10 человек каждому второму вход бесплатно.

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