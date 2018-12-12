Елочные базары 2018 в Кемерове: где купить елку на Новый год
В этом году елочные базары в Кемерове откроются 15 декабря. В городе будет работать 81 площадка, где кемеровчане смогут выбрать ель на свой вкус и кошелек: маленькую, пушистую, высокую, красивую, дешевую – в общем ту, которая порадует всю семью и поможет создать новогоднее настроение.
Наибольший выбор елок будет представлен в Заводском и Ленинском районах города – здесь откроют 26 и 20 торговых точек соответственно. В центре Кемерова откроют семь площадок, в Рудничном районе – 14, в Кировском – восемь.
Как пояснили в городской мэрии, основное требование законодательства в части организации елочных базаров – наличие документов на вывоз елок. Они должны быть в обязательном порядке у всех продавцов.
– Также при организации елочных базаров управление потребительского рынка просит, чтобы место было огорожено, была вывеска, имелась информация о продавце. Настаиваем на том, чтобы подходы к елочным базарам были очищены от снега и содержались в чистоте, – добавили в администрации.
Самые красивые новогодние деревья будут продаваться по следующим адресам;
Центральный район
Кирова, юго-восточнее здания № 37
Коломейцева, северо-восточнее здания № 10
Ленина, юго-западнее дома № 90/1
Ленина, севернее дома № 105
Октябрьский, севернее здания № 9
Октябрьский, южнее здания № 34
Терешковой, северо-западнее здания № 22а
Отличная идея - выбирать елочку вместе с малышомФото: Влад КОМЯКОВ
Ленинский район
Ленина, западнее дома № 116 (автостоянка)
Ленина пересечение с Ворошилова, южнее дома № 1
Ленина, северо-западнее дома №139
Ленина пересечение с Ленинградским, юго-восточнее дома № 28а
Юго - западнее автостоянки по Ленинградскому, 30/2
Ленинградский, на 50 метров северо-западнее дома № 45
Бульвар Строителей, на 10 метров юго-восточнее дома № 25
Пересечение проспекта Химиков с бульваром Строителей, на 55 метров юго-западнее дома № 40
Октябрьский, на 10 метров юго-восточнее угла дома № 60
Октябрьский, на 17 метров южнее дома №68 (у магазина «Знак качества»)
Октябрьский, на 25 метров восточнее дома № 78
Химиков, на 30 метров северо-западнее дома № 41
Пересечение проспекта Химиков с проспектом Ленинградским, северо-западнее ТК «Ленинградский»
Комсомольский, на 60 метров восточнее дома № 71
Ворошилова, на 20 метров юго-западнее дома № 10а
Марковцева, на 50 метров юго-восточнее дома № 20
Тухачевского, на 150 метров юго-западнее дома № 56
Ленинградский – Октябрьский, юго-восточнее дома №74
Пересечение Волгоградской с Октябрьским, на 15 метров северо-западнее дома № 67
Просп. Ленинградский, на 10 метров северо-восточнее дома №21
Заводский район
Базовая, южнее дома № 5б
Двужильного, севернее дома № 6 (строительный центр «Первомастер»)
Двужильного, южнее дома № 7 к 3 (ТК «Привоз»)
Двужильного, северо-восточнее дома № 32 (магазин «Мария-Ра»)
Кузнецкий, юго-западнее дома № 108
Ленина, северо-восточнее дома № 3, юго-западнее дома № 37, западнее дома № 49
Молодежный, юго-восточнее дома № 2 (ТРК «Гринвич»), Молодежный, 2а (ООО «Молодежный»), севернее дома № 9, юго-восточнее дома № 10
Патриотов, северо-восточнее дома № 29, юго-западнее дома № 30, юго-западнее дома № 32, восточнее дома № 33
Пролетарская, восточнее дома № 4
Радищева, юго-западнее дома № 4
Радищева, восточнее дома № 6
Радищева, южнее дома № 11
Свободы, южнее дома № 19, северо-западнее дома № 11
Сибиряков-Гвардейцев, юго-западнее дома № 16, юго-западнее дома № 18а (магазин «Кора»)
Тухачевского, восточнее дома № 45
Щетинкина, 16 («Губернский сельский рынок»)
Ну, а для доставки елки в новый дом лучше использовать мужскую силуФото: Сергей ГАПОН
Рудничный район
Шахтеров, восточнее здания № 45, юго-западнее здания № 57, юго-западнее здания № 54б (территория ТЦ «Радуга»), севернее здания № 48, юго-западнее здания № 58, юго-западнее здания № 65, севернее здания № 68, севернее здания № 74, южнее здания № 85, восточнее строения № 87 (территория ТЦ «Север»), юго-восточнее здания № 91, восточнее здания № 97, восточнее здания № 107 (территория ТЦ «Семья»), южнее здания № 111 (территория сельского центра)
Кировский район
Инициативная, восточнее дома № 76, (территория Сельского центра фермерской торговли), южнее дома № 92, (территория ТБК «Вербена»), западнее дома № 35 (торговая площадка)
Григорьева, севернее дома № 5 (прилегающая территория к зданию универсама «Бегемот»)
40 лет Октября, западнее дома № 19, (торговая площадка «Цветочная»)
Леонова, южнее дома № 22 (правее от остановки общественного транспорта)
Халтурина, южнее домов № 35а - 37а (ярмарочная площадка)
Металлистов, восточнее дома № 4 (восточнее торгово-остановочного павильона)
Жилые районы Ягуновский, Пионер
Белозерная, северо-восточнее дома № 40а
Пионер, северо-восточнее дома № 13в
Жилой район Кедровка
Новогодняя, 14 (у здания магазина «Мария-Ра»)
Жилой район Лесная Поляна
Щегловская, севернее дома № 1
Бульвар Кедровый, западнее дома № 14
Бульвар Осенний, севернее дома № 3
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