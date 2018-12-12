Елочные базары 2018 в Кемерове: где купить елку на Новый год

В этом году елочные базары в Кемерове откроются 15 декабря. В городе будет работать 81 площадка, где кемеровчане смогут выбрать ель на свой вкус и кошелек: маленькую, пушистую, высокую, красивую, дешевую – в общем ту, которая порадует всю семью и поможет создать новогоднее настроение.

Наибольший выбор елок будет представлен в Заводском и Ленинском районах города – здесь откроют 26 и 20 торговых точек соответственно. В центре Кемерова откроют семь площадок, в Рудничном районе – 14, в Кировском – восемь.

Как пояснили в городской мэрии, основное требование законодательства в части организации елочных базаров – наличие документов на вывоз елок. Они должны быть в обязательном порядке у всех продавцов.

– Также при организации елочных базаров управление потребительского рынка просит, чтобы место было огорожено, была вывеска, имелась информация о продавце. Настаиваем на том, чтобы подходы к елочным базарам были очищены от снега и содержались в чистоте, – добавили в администрации.

Самые красивые новогодние деревья будут продаваться по следующим адресам;

Центральный район

Кирова, юго-восточнее здания № 37

Коломейцева, северо-восточнее здания № 10

Ленина, юго-западнее дома № 90/1

Ленина, севернее дома № 105

Октябрьский, севернее здания № 9

Октябрьский, южнее здания № 34

Терешковой, северо-западнее здания № 22а

Отличная идея - выбирать елочку вместе с малышомФото: Влад КОМЯКОВ

Ленинский район

Ленина, западнее дома № 116 (автостоянка)

Ленина пересечение с Ворошилова, южнее дома № 1

Ленина, северо-западнее дома №139

Ленина пересечение с Ленинградским, юго-восточнее дома № 28а

Юго - западнее автостоянки по Ленинградскому, 30/2

Ленинградский, на 50 метров северо-западнее дома № 45

Бульвар Строителей, на 10 метров юго-восточнее дома № 25

Пересечение проспекта Химиков с бульваром Строителей, на 55 метров юго-западнее дома № 40

Октябрьский, на 10 метров юго-восточнее угла дома № 60

Октябрьский, на 17 метров южнее дома №68 (у магазина «Знак качества»)

Октябрьский, на 25 метров восточнее дома № 78

Химиков, на 30 метров северо-западнее дома № 41

Пересечение проспекта Химиков с проспектом Ленинградским, северо-западнее ТК «Ленинградский»

Комсомольский, на 60 метров восточнее дома № 71

Ворошилова, на 20 метров юго-западнее дома № 10а

Марковцева, на 50 метров юго-восточнее дома № 20

Тухачевского, на 150 метров юго-западнее дома № 56

Ленинградский – Октябрьский, юго-восточнее дома №74

Пересечение Волгоградской с Октябрьским, на 15 метров северо-западнее дома № 67

Просп. Ленинградский, на 10 метров северо-восточнее дома №21

Заводский район

Базовая, южнее дома № 5б

Двужильного, севернее дома № 6 (строительный центр «Первомастер»)

Двужильного, южнее дома № 7 к 3 (ТК «Привоз»)

Двужильного, северо-восточнее дома № 32 (магазин «Мария-Ра»)

Кузнецкий, юго-западнее дома № 108

Ленина, северо-восточнее дома № 3, юго-западнее дома № 37, западнее дома № 49

Молодежный, юго-восточнее дома № 2 (ТРК «Гринвич»), Молодежный, 2а (ООО «Молодежный»), севернее дома № 9, юго-восточнее дома № 10

Патриотов, северо-восточнее дома № 29, юго-западнее дома № 30, юго-западнее дома № 32, восточнее дома № 33

Пролетарская, восточнее дома № 4

Радищева, юго-западнее дома № 4

Радищева, восточнее дома № 6

Радищева, южнее дома № 11

Свободы, южнее дома № 19, северо-западнее дома № 11

Сибиряков-Гвардейцев, юго-западнее дома № 16, юго-западнее дома № 18а (магазин «Кора»)

Тухачевского, восточнее дома № 45

Щетинкина, 16 («Губернский сельский рынок»)

Ну, а для доставки елки в новый дом лучше использовать мужскую силуФото: Сергей ГАПОН

Рудничный район

Шахтеров, восточнее здания № 45, юго-западнее здания № 57, юго-западнее здания № 54б (территория ТЦ «Радуга»), севернее здания № 48, юго-западнее здания № 58, юго-западнее здания № 65, севернее здания № 68, севернее здания № 74, южнее здания № 85, восточнее строения № 87 (территория ТЦ «Север»), юго-восточнее здания № 91, восточнее здания № 97, восточнее здания № 107 (территория ТЦ «Семья»), южнее здания № 111 (территория сельского центра)

Кировский район

Инициативная, восточнее дома № 76, (территория Сельского центра фермерской торговли), южнее дома № 92, (территория ТБК «Вербена»), западнее дома № 35 (торговая площадка)

Григорьева, севернее дома № 5 (прилегающая территория к зданию универсама «Бегемот»)

40 лет Октября, западнее дома № 19, (торговая площадка «Цветочная»)

Леонова, южнее дома № 22 (правее от остановки общественного транспорта)

Халтурина, южнее домов № 35а - 37а (ярмарочная площадка)

Металлистов, восточнее дома № 4 (восточнее торгово-остановочного павильона)

Жилые районы Ягуновский, Пионер

Белозерная, северо-восточнее дома № 40а

Пионер, северо-восточнее дома № 13в

Жилой район Кедровка

Новогодняя, 14 (у здания магазина «Мария-Ра»)

Жилой район Лесная Поляна

Щегловская, севернее дома № 1

Бульвар Кедровый, западнее дома № 14

Бульвар Осенний, севернее дома № 3

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