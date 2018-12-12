Где в Шерегеше остановиться большой компанией?
Если вы едете в Шерегеш кататься большой компанией, найти подходящий вариант проживания будет не так-то просто. В высокий сезон все отели забиты до отказа, поэтому компаниям из 8-10 человек даже приходится заселяться в разные гостиницы.
В отеле «Шервуд» создали идеальный вариант для отдыха компанией в Шерегеше. Шале на 10 человек – это отдельно стоящее здание: соседи вам точно не помешают, и о том, чтобы помешать соседям, тоже не стоит беспокоиться.
Фото: sherwoodhotel.ru
Площадь шале – 90 квадратных метров. В прихожей есть место для горнолыжного инвентаря, полка для обуви, стеновая панель для верхней одежды. В гостиной - ЖК-телевизор, угловой раскладной диван и обеденный стол, за которым поместится вся компания. Кухня оборудована мойкой, холодильником, электроплитой с духовым шкафом, микроволновой печью, чайником и комплектом посуды на 12 персон. О приятных мелочах тоже позаботились: на кухне есть все необходимые приправы и чай, чтобы вы могли согреться после целого дня катания.
Фото: sherwoodhotel.ru
На втором этаже – две просторные спальни с односпальными и двухъярусной кроватями. Всего в шале 10 спальных мест. Здесь тепло и уютно, а в 2018 году во всех наших номерах мы усилили звукоизоляцию. Благодаря двум санузлам своей очереди не придется ждать слишком долго: санузлы оборудованы душевыми кабинами, есть фены, комплекты полотенец и тапочки для каждого гостя. Горячая вода течет сразу, как только включаешь кран. Многие знают, что в Шерегеше бывают проблемы с водой. В этом отеле есть собственная скважина, так что перебоев с подачей воды не бывает – ни с горячей, ни с холодной! В основном корпусе также есть несколько кулеров, которыми можно воспользоваться в любой момент.
Фото: sherwoodhotel.ru
Скоростной Wi-Fi работает на всей территории отеля. К вашим услугам: огромная парковка под видеонаблюдением, зона барбекю с мангалом, огромная беседка для уютных вечерних посиделок.
От отеля до подъемников всего полтора километра, но для комфорта наших гостей мы запустили шаттл до горы! Трансфер абсолютно бесплатен и ходит каждый день по расписанию.
Фото: sherwoodhotel.ru
После целого дня в горах так приятно попариться в баньке: в «Шервуде» целый банный комплекс с купелями, так что места хватит всем! Приятный бонус: два часа бани уже включены в стоимость вашего проживания в большом шале! Акция продлится до 28 декабря 2018 года.
В любое время дня вы можете покататься на катке – он находится рядом с большим шале. Если у вас есть коньки, возьмите их с собой, чтобы не пришлось долго ждать своего размера в нашем прокате.
Фото: sherwoodhotel.ru
А по ночам наших гостей ждет зажигательная музыка в клубе AYS Bunker – для наших гостей вход бесплатен с воскресенья по четверг.
Апарт-отель «Шервуд»
Пгт. Шерегеш, ул. Весенняя, 51
+7-900-106-7777
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