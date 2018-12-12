Штрафы для кузбасских предприятий-загрязнителей увеличатся в 100 раз

С 2019 года к кузбасским промышленным предприятиям-загрязнителям будут предъявлены новые экологические требования. В частности, в 100 раз вырастут платежи за невыполнение технологических нормативов по воздействию на окружающую среду.

В Кемерове прошло совещание под председательством заместителя губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова. Экологи, ученые, экономисты и представители крупных промышленных предприятий региона обсудили вопросы перехода на новое технологическое регулирование в сфере охраны окружающей среды и новым экологическим стандартам.

– С 2019 года мы начнем поэтапный переход на наилучшие научные технологии. В первую очередь, это коснется угольной и металлургической отрасли как драйверов роста экономики Кузбасса. Наша стратегическая цель – снизить негативное воздействие промышленных предприятий в условиях увеличения добычи угля и производства основных видов кузбасской продукции. Главное, мы должны свести в единое целое две составляющие – развитие промышленности и новые экологические требования, – подчеркнул замгубернатора.

Поможет это сделать, по мнению Панова, новый механизм экологического регулирования. Так, должен быть осуществлен переход на комплексные экологические разрешения, а предприятия оснащены автоматическими средствами измерения и учета выбросов и сбросов. Кроме того, должны быть разработаны и утверждены программы повышения экологической эффективности, причем в обычных городах на семь лет вперед, а моногородах – на 14.

До 2022 года выдача комплексных экологических разрешений будет осуществляться в пилотном режиме на основе программ повышения экологической эффективности. Это коснется вновь вводимых предприятий, существующих предприятий-загрязнителей I категории (к ним относятся крупные металлургические производства, угольные предприятия, производство кокса и некоторые химические производства), а также предприятий II категории, которые оказывают умеренное негативное воздействие на окружающую среду.

Еще одним экономическим ограничителем станет увеличение в 100 раз платежей за невыполнение технологических нормативов по воздействию на окружающую среду. На территории Кузбасса сегодня сосредоточено 10 процентов таких предприятий, которые создают более 60 процентов от общего объема негативного воздействия на природу.

– В Кузбассе 29 таких предприятий-«загрязнителей». Именно им предстоит стать первопроходцами по применению новых инструментов технологического регулирования в сфере охраны окружающей среды. В дальнейшем эти экологические требования мы распространим на все промышленные предприятия Кемеровской области, – заключил Андрей Панов.