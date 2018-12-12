2018-12-13T08:51:06+03:00
Общество

Как будут вывозить мусор в новогодние праздники в Новокузнецке

Об этом шла речь на итоговой конференции регионального оператора по обращению с ТКО
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба «ЭкоТек»Фото: пресс-служба «ЭкоТек»
Изменить размер текста:

В Новокузнецке прошла встреча, на которой региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами подвел итоги своей работы, а также ответил на волнующие общественность вопросы. В частности, стало понятно, как будут вывозить мусор в Новокузнецке в новогодние праздники.

Напомним, в качестве регионального оператора по обращению с ТКО в октябре 2017 года была избрана компания «ЭкоТек», которая приступила к работе с 1 июля 2018 года. В обязанности регионального оператора входит организация и осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обезвреживанию, утилизации и размещению всех ТКО, образующихся на юге Кузбасса.

В ходе пресс-конференции региональный оператор рассказал, как будет организован вывоз бытового мусора в новогодние праздники. Теперь у перевозчиков не будет выходных, а все отходы будут вывозиться строго в соответствии с графиком. А за некачественную работу подрядчики рискуют оказаться оштрафованными.

Одна из проблем, которая остается на сегодняшний день, - работа в частном секторе. Как пояснил оператор, основной причиной невывоза из частного сектора являются нерасчищенные дороги, из-за чего машина не может подъехать к контейнеру. Обязанность же по обеспечению подъезда к контейнерам лежит на собственнике земельных участков.

Много вопросов поступило по абонентской работе. В частности, людей интересовало, как ведется перерасчет, что делать в конкретных случаях, к кому обращаться и какие документы предоставлять. Распространенная ситуация: ребенок учится в другом городе, имеет временную прописку в общежитии. В таком случае необходимо со справками, подтверждающими этот факт, обратиться в абонентский отдел регоператора и написать заявление на перерасчет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Развод на деньги»: зачем зарубежным клиникам больные дети из России
Сотни миллионов рублей отправляются в Европу на оплату операций, которые успешно проводят и в нашей стране. Могут ли российские врачи спасти этих детей, - в материале «Комсомольской правды»
Предъявите личико: Умные камеры точно знают, где вы и с кем
Подлинная «видеореволюция» произошла в этом году, когда в Москве и еще нескольких российских городах стали внедрять умные камеры, которые автоматически сканируют лица в толпе и пробивают каждого человека по базе
Новости 24
Готовимся к морозам: какой будет погода в первые дни января
Кемеровчанка ударила полицейского, защищая детей
Кузбассовец 10 раз ударил друга детства ножом
Кузбасская филармония отметила 75-летие
Двое погибли: Грузовик из Смоленска протаранил легковушку на кузбасской трассе
Сергей Цивилев наградил победителей Спартакиады школьников в Кемерове
В полиции прокомментировали нападение пассажира на водителя кемеровской маршрутки
Кемеровские водители допустили более 600 ДТП из-за нарушения правил
В Следкоме рассказали подробности гибели кузбассовца в своей машине
Житель Новокузнецка выиграл автомобиль
Кузбасские больницы получат 44 миллиона на оборудование для трансплантологии
Суд оштрафовал кузбасскую пекарню за опасную продукцию
Пожилая кемеровчанка упала в квартире и сломала бедро
В Шерегеше из горящего дома спасли 10 детей
В Кемерове иномарка въехала в дерево у школы
Жителя Кузбасса возмутила опасная работа погрузчика рядом с детьми
Футболиста из Кузбасса Головина удалили в матче с «Лионом»
Жители Кузбасса сэкономили на госуслугах 130 миллионов рублей
В Белове автобус раздавил мужчине руку
В Кемерове сняли на видео оленей
Пострадал подросток: Появились подробности смертельного ДТП в Кузбассе
Синоптики рассказали о погоде в понедельник в Кузбассе
Лучшим Дедом Морозом Кузбасса стал электрик из Белова
Ночью в Новокузнецке загорелся дом
Житель Кузбасса задохнулся в своем автомобиле
На кузбасской трассе произошла смертельная авария