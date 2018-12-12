2018-12-12T13:36:03+03:00
Общество

Как будут вывозить мусор в новогодние праздники в Новокузнецке

Об этом шла речь на итоговой конференции регионального оператора по обращению с ТКО
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: пресс-служба «ЭкоТек»Фото: пресс-служба «ЭкоТек»
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В Новокузнецке прошла встреча, на которой региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами подвел итоги своей работы, а также ответил на волнующие общественность вопросы. В частности, стало понятно, как будут вывозить мусор в Новокузнецке в новогодние праздники.

Напомним, в качестве регионального оператора по обращению с ТКО в октябре 2017 года была избрана компания «ЭкоТек», которая приступила к работе с 1 июля 2018 года. В обязанности регионального оператора входит организация и осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обезвреживанию, утилизации и размещению всех ТКО, образующихся на юге Кузбасса.

В ходе пресс-конференции региональный оператор рассказал, как будет организован вывоз бытового мусора в новогодние праздники. Теперь у перевозчиков не будет выходных, а все отходы будут вывозиться строго в соответствии с графиком. А за некачественную работу подрядчики рискуют оказаться оштрафованными.

Одна из проблем, которая остается на сегодняшний день, - работа в частном секторе. Как пояснил оператор, основной причиной невывоза из частного сектора являются нерасчищенные дороги, из-за чего машина не может подъехать к контейнеру. Обязанность же по обеспечению подъезда к контейнерам лежит на собственнике земельных участков.

Много вопросов поступило по абонентской работе. В частности, людей интересовало, как ведется перерасчет, что делать в конкретных случаях, к кому обращаться и какие документы предоставлять. Распространенная ситуация: ребенок учится в другом городе, имеет временную прописку в общежитии. В таком случае необходимо со справками, подтверждающими этот факт, обратиться в абонентский отдел регоператора и написать заявление на перерасчет.

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