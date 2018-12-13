2018-12-13T06:07:50+03:00
Происшествия

118 горняков эвакуировали из-за пожара на шахте в Кузбассе

ЧП обошлось без пострадавших
Екатерина БОРМОТОВА
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На шахте загорелся магистральный ленточный конвейерНа шахте загорелся магистральный ленточный конвейерФото: Георгий КОПЫТИН
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В Кемеровской области произошел пожар на шахте «Ерунаковская-8». На поверхность эвакуировали 118 горняков.

- В 03:49 по московскому времени поступило сообщение о возгорании магистрального ленточного конвейера на шахте. На тот момент в шахте находилось 118 человек, все они сейчас выведены на поверхность. Возгорание ликвидировано. На месте работают шесть отделений горноспасателей, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал. Специалистам предстоит установить причину произошедшего.

Шахта «Ерунаковская-8» была введена в эксплуатацию в феврале 2013 года. Предприятие находится под управлением «Распадской угольной компании».

Напомним, в июне этого года на шахте «Ерунаковская-8» произошло возгорание кабеля. На поверхность были выведены 114 горняков.

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