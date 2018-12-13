2018-12-14T05:14:47+03:00
Происшествия

118 горняков эвакуировали из-за пожара на шахте в Кузбассе

ЧП обошлось без пострадавших
Екатерина БОРМОТОВА
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На шахте загорелся магистральный ленточный конвейерНа шахте загорелся магистральный ленточный конвейерФото: Георгий КОПЫТИН
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В Кемеровской области произошел пожар на шахте «Ерунаковская-8». На поверхность эвакуировали 118 горняков.

- В 03:49 по московскому времени поступило сообщение о возгорании магистрального ленточного конвейера на шахте. На тот момент в шахте находилось 118 человек, все они сейчас выведены на поверхность. Возгорание ликвидировано. На месте работают шесть отделений горноспасателей, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал. Специалистам предстоит установить причину произошедшего.

Шахта «Ерунаковская-8» была введена в эксплуатацию в феврале 2013 года. Предприятие находится под управлением «Распадской угольной компании».

Напомним, в июне этого года на шахте «Ерунаковская-8» произошло возгорание кабеля. На поверхность были выведены 114 горняков.

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Сигнал о возгорании в шахте "Распадская" поступил в 21:20, уже через 12 минут на шахту прибыли два отделения горноспасателей и медик. По предварительным данным, в лаве – подземной очистной горной выработке, где производится добыча угля – на глубине около 500 метров возник пожар. Одной из причин пожара могло стать возгорание угля под комбайном. Из-за опасности для жизни и здоровья людей, в 22:40 на поверхность были выведены 195 горнорабочих, которые находились в шахте. Пострадавших при чрезвычайном происшествии нет. (подробности)

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Ситуацию взял под личный контроль врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Он отметил, что все системы и оперативные службы сработали четко и слаженно – никто не пострадал. (подробности)

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