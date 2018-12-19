Кузбасс - крупнейший энергетический узел России

Уважаемые кузбассовцы!

Дорогие коллеги-энергетики, партнеры!

Каждый из нас понимает, что свет и тепло в домах кузбассовцев – результат упорного труда множества специалистов. Их профессионализм, опыт, ответственность – залог стабильной работы энергосистемы, а значит, и промышленных предприятий, транспортного комплекса, социальных объектов городов и поселков. Одним словом, на энергетике держится вся наша жизнь.

Кузбасс по праву считается не только угольным сердцем России, но и крупнейшим энергетическим узлом. Мощные тепловые электростанции через разветвленную сеть высоковольтных линий обеспечивают электроэнергией не только Кемеровскую область, но и передают ее в соседние регионы Сибири и европейскую часть страны.

Энергетики Кузбасса прикладывают максимум усилий, чтобы электростанции, электрические и тепловые сети надежно служили людям, совершенствуют технологии, решают стратегические задачи по развитию инфраструктуры.

Дорогие коллеги! Ветераны отрасли и нынешнее поколение специалистов! От имени Сибирской генерирующей компании и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика! Искренне благодарю за ваш труд! Мы вместе согреваем города, несем свет и тепло нашим землякам.

Мы гордимся нашей профессией, которая всегда будет в почете. В энергетической отрасли трудятся люди, которые полностью отдают себя любимому делу – иначе у нас невозможно.

Уважаемые коллеги, желаю вам крепкого здоровья, стабильности и благополучия. Уверенности в собственных силах и знаниях для успешного воплощения намеченных планов! Новых производственных рекордов и надежной работы!

Директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Юрий Шейбак.