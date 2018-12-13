Тепло на юге и холодно на севере: выходные в Кузбассе будут ветреными и снежными

По-зимнему теплая погода ожидается в ближайшие дни в Кузбассе. При этом ожидается ветер, который сделает воздух в Кемеровской области чистым и по-зимнему свежим.

Пятницы в большинстве районов будет снежной и по-декабрьски теплой: столбики термометров поднимутся до -10…-15, а местами и до -4 градусов. Ночью также не ожидается сильных морозов, лишь до -12…-17 градусов. Днем скорость ветра в Кузбассе будет достигать 15-20 метров в секунду, кроме того, пройдет снег, а местами ожидаются и метели.

- В субботу, при прохождении теплого атмосферного фронта юго-западный ветер с усилением до 12-17 метров в секунду, сохранится снег – от небольшого до умеренного, местами ожидаются метели, - отметила Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра.

При этом столбики термометров поднимутся до -5…-10 градусов, а ночью опустятся до -10…-15 градусов.

В воскресенье характер погоды не изменится: также сохранятся снег и метели. А вот юго-западный ветер при прохождении атмосферных фронтов сменит направление на западное и будет усиливаться до 20 метров в секунду. Тем не менее, температура по-прежнему будет комфортной для декабря – до -9 градусов. Ночью же на севере области возможен мороз до -22 градусов, а на юге – лишь -7…-12 градусов.

В понедельник на юге по-прежнему будет сохраняться относительное тепло: воздух прогреется до -5 градусов. А вот на севере местами ожидается до -20. При этом основная температура по области будет держаться в пределах 10-15 градусов мороза. В первый день рабочей недели также ожидается снег, порывистый ветер и метели.