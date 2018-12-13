Кузбасские и белорусские ученые совместно разработают протез клапана сердца

Ученые Кемеровской области и Республики Беларусь совместно разработают оптимальную модель полимерного протеза клапана сердца. Договор о совместной научно-исследовательской работе подписали кемеровский НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и минский НИИ физико-химических проблем.

Коллективы кемеровского и минского научно-исследовательских институтов уже имеют опыт совместной работы в рамках разработок полимерного протеза клапана сердца. На основании анализа литературных данных кемеровскими учеными было определено перспективное направление разработок. Белорусские исследователи, в свою очередь, поддержали эту идею и предложили варианты реализации этапа синтеза.

– Актуальная задача современной медицины на сегодняшний день - разработать полимерный клапан сердца, который будет обладать высокой прочностью и биосовместимостью. Сотрудничество с нашими коллегами из Минска позволит нам создать уникальную технологию синтеза нового высокомолекулярного соединения – биосовместимого полимера – прочного и стабильного, – отметил заведующий лабораторией новых биоматериалов НИИ КПССЗ Евгений Овчаренко.

По словам ученого, биосовместимый полимер обладает высоким потенциалом и перспективами в области разработки новых медицинских устройств, контактирующих с кровью. А новый полимерный клапан станет ценной альтернативой для пациентов, которые нуждаются в протезировании, и позволит значимо повысить качество их жизни.