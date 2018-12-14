Снижение, которое радует

В Кузбассе реализуется ряд активных (и главное, как показывают итоги прошедшего года, достаточно эффективных мер!) по содействию занятости населения.

Комплексный подход

Сегодня на учете состоят 20 тысяч безработных, что на 4,8 тысячи меньше планки, с которой начинался 2018 год. Уровень зарегистрированной безработицы - 1,5 процента (в последний раз такое наблюдалось в регионе в 2013 году). Кроме того, сохраняется минимальный уровень общей безработицы - 5,9 процента экономически активного населения области (год назад он был 7,4 процента).

Всего в 2018 году была трудоустрое­на 41 тысяча соискателей, плюс 5,1 тысячи прошли обучение профессии, востребованной на рынке, а это значит, что их трудоустройство тоже уже состоялось или вот-вот наступит.

- Решению проблем безработицы способствует, в первую очередь, высокий спрос на работников, - отмечает начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области Евгений Степин. - С середины 2017 года ситуация на областном рынке труда характеризуется превышением количества вакансий, заявленных в службу занятости, над числен­ностью безработных граждан, состоящих на учете. Сегодня у нас 33,4 тысячи вакансий (в 1,3 раза больше по сравнению с уровнем прошлого года), 63 процента из них - это рабочие профессии.

Кроме того, специалисты центров занятости стараются подобрать каждому обратившемуся тот вариант, который подходит именно им с учетом пожеланий условий и характера работы. В этом году были оказаны профориентационные услуги 63 тысячам граждан, услуги по социальной адаптации и психологической поддержке - 17,2 тысячи. Наряду с этим, решению проблем безработицы способствовала организация временных и общественных работ - ими были охвачены 14,3 тысячи кузбассовцев. Участниками всего комплекса мероприятий стали более 140 тысяч кузбассовцев.

Готовность к переменам

Отметим, что сейчас шансы на трудоустройство увеличиваются не только способностью соискателей приспосабливаться к условиям производства, новой технике, но и готовностью и умением осваивать новую профессию, а иной раз менять место жительства и даже образ жизни в целом.

С 2009 года в Кемеровской области реализуется Государственная программа по оказанию содействия доб­ровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В 2018 году от соотечественников поступило почти 1 000 заявлений на участие в Государственной программе, а на постоянное место жительство в Кузбасс переехало 1828 соотечественников (716 участников программы, 1112 членов их семей). Работа по приему соотечественников будет также продолжена в 2019 году.

Большое внимание уделяется специалистами службы занятости соискателям, имеющим ограниченные физические возможности, для обретения ими уверенности в себе, получения смежной профессии и повышения конкурентоспособности на рынке труда. С начала года удалось трудоустроить 1 518 инвалидов, из них большинство - на постоянную работу, и более 600 человек - на временные и общественные работы. Семь безработных инвалидов организовали собственное дело.

С конца 2016 года действует программа по созданию дистанционных рабочих мест. На оснащение такого места из областного бюджета работодателям выделяется до 50 тысяч рублей. На сегодняшний день их создано 69.

В 2018 году начата реализация новой меры поддержки - стажировки инвалидов молодого возраста из числа выпускников образовательных организаций профессионального и высшего образования. Уже организована стажировка 40 выпускников. Завершили ее пока 10 человек, и половина из них закрепилась на рабочем месте.

Пособия для безработных увеличат

Ряд новых направлений в центрах занятости Кузбасса предполагается реализовать в 2019 году. Их цель прежняя - качественное и полное предоставление государственных услуг обратившимся гражданам.

Например, появится услуга по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» службой занятости населения планируется организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для 930 граждан предпенсионного возраста (за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе, назначаемую досрочно).

Планируется увеличение финансовой помощи на развитие собственного дела безработным гражданам со 100 до 150 тысяч рублей.

Увеличатся размеры пособия по безработице. Диапазон выплат составит от 1 950 до 10 400 рублей. А соискатели предпенсионного возраста будут получать от 1950 до 14 664 рублей. Точный размер пособия будет зависеть от наличия страхового стажа и среднемесячного заработка за последние три месяца работы.

В целом, служба занятости населения готова встретить наступающий год и оказать гражданам, нуждающимся в содействии, весь спектр предусмотренных услуг.