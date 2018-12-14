Кредит в один конец: Кузбассовцы задолжали банкам 158 миллиардов рублей

Финансисты подсчитали, в этом году сумма только просроченных кредитных обязательств кузбассовцев – когда люди перестают оплачивать свои долги - выросла на 15 процентов и достигла 158 миллиардов рублей. И это только по потребительским кредитам.

Дают – не бери

Большой проблемой последних лет стали займы в микрофинансовых организациях. Эти конторы появились несколько лет назад на волне финансового кризиса, когда на предприятиях начались задержки зарплат, а банки перестали давать деньги закредитованному населению, да еще и с плохой историей. Тогда и возникли организации, которые стали предлагать «деньги до зарплаты» под сумасшедший процент – порой до 800 процентов годовых.

– Очень часто такие займы, до 20 тысяч рублей, берут для исполнения сиюминутных нужд, чтобы купить телефон или телевизор, – отмечает заместитель губернатора Кемеровской области по экономическому развитию Денис Шамгунов. – На проценты даже не обращают внимания. А потом возникает проблема, когда вдруг понимают, что взяли 10 тысяч, а вернуть нужно 25. Тогда начинают писать обращения в администрацию области. За год количество обращений выросло в полтора раза.

По словам управляющего кузбасским филиалом Центробанка РФ, Сергея Драница, всего в Кемеровской области официально работает 37 микрофинансовых организаций. В настоящее время жители региона должны им 1,3 миллиарда рублей.

– Нередко граждане берут займы в МФО для погашения предыдущего кредита в том же МФО. Это долговая яма, – говорит Сергей Драница.

В 2017 году Центробанк ограничил процент, под который выдают займы в микрофинансовых организациях, до трехкратной величины. Планируется, что с июля 2019 года предельный процент будет ограничен двукратной суммой. А с 2020 года человек не должен переплачивать более чем в полтора раза.

Часто кузбассовцы берут новые кредиты, чтобы закрыть прежниеФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Только цифры

Кузбасс является самым закредитованным регионом Сибири. В Новосибирской области на каждого жителя приходится 77 тысяч рублей долга перед банками, в Томской – 65 тысяч рублей, в Кемеровской - 90. У соседей эти показатели снижаются, у нас - растут.

Кемеровская область входит в Топ-10 регионов, где живут самые необязательные заемщики. В Кузбассе – самая высокая доля просроченной задолженности, область также входит в число регионов, где сложнее все взыскать долги.

За 11 месяцев 2018 года приставы получили более 210 тысяч исполнительных производств по взысканию долгов по кредитам и займам. В настоящее время они пытаются вернуть взятые в кредит 20,5 миллиарда рублей.

По итогам октября 2018 года Кемеровская область занимает первое место в стране по количеству новых проблемных долгов по кредитам. Это говорит о том, что люди не хотят или не могут выполнять взятые на себя финансовые обязательства.

Ва-банк

– Высокий уровень задолженности влияет на показатель уровня доходов населения, – говорит Денис Шамгунов, - Несмотря на то, что у нас растет заработная плата, из-за роста закредитованности уровень реальных доходов населения снижается.

С этим согласны многие финансисты. В сегодняшних реалиях предприятия не могут повышать своим сотрудникам зарплаты так же интенсивно, как растет инфляция, повышаются тарифы и сборы. По словам банкира Сергея Попова, именно низкий рост заработной платы и потеря работы заставляют людей влезать в кредиты.

Одной из самых давящих на человека финансовых услуг является ипотека. Хотя средняя зарплата в Кузбассе превышает 36 тысяч рублей, две трети населения области живут куда скромнее – их доход не превышает 30 тысяч рублей. Доход средней семьи из четырех человек составляет 72 тысячи рублей. Чтобы накопить на квартиру стоимостью 2,5 – 2,8 миллиона рублей, им нужно будет откладывать пять лет и при этом не позволять себе вообще ничего, даже еду. Если же семья возьмет квартиру в ипотеку на 15 лет, то на жизнь останется 12,5 рублей.

– Ипотечные кредиты – это самые обеспеченные кредиты. Они хороши для банков, но не очень хороши для ситуации с закредитованностью, – размышляет Сергей Попов. – Люди платят ипотеку в первую очередь, а когда нужно сдать, например, школьные сборы, они бегут в МФО, потому что больше денег взять негде. Деньги берут на неотложные нужды.

Проверяй и еще раз проверяй

Банкирам, увы, нельзя верить на слово. Есть предприятия, которые меняют процентную ставку или же продают вместе с кредитом массу других услуг, о которых клиент узнает только получив деньги. Как отмечает начальник отдела защиты прав потребителей кузбасского Роспотребнадзора Татьяна Костарных, в этом году в ведомство пришло 236 обращений по вопросам финансовой сферы. После проверок было выдано 67 постановлений о привлечении кредитных и страховых организаций к административной ответственности.

– Например, выявлялись такие нарушения как мелкий шрифт в кредитных договорах. Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области в результате экспертизы выдал заключение о том, что шрифт слишком мелкий и не соответствует требованиям санитарных правил, – отметила Костарных. – Больше всего жалоб на предоставление не полной достоверной информации потребителю.

Часто кузбассовцы, взявшие кредиты, жалуются на неправомерные действия коллекторов, угрозы и непрекращающиеся звонки, на нарушение законодательства о персональных данных.

В Новосибирской области на каждого жителя приходится 77 тысяч рублей долга перед банками, в Томской – 65 тысяч рублей, в Кемеровской - 90Фото: Олег РУКАВИЦЫН

И еще раз учиться!

Для борьбы с закредитованностью кузбасские власти решили создать единый механизм защиты населения.

– Сергей Цивилев поставил задачу систематизировать работу по повышению финансовой грамотности населения, - говорит Денис Шамгунов. - Должна быть разработана единая областная программа, которая объединит все усилия для достижения результата и позволит снизить уровень закредитованности населения.

Для этого на базе КемГУ будет создан специальный центр.

Отметим, что программы по повышению финансовой грамотности давно проходят в кузбасских школах. Специально обученные педагоги проводят мероприятия для учеников и их родителей на классных часах. Проходят конкурсы, викторины и финансовые олимпиады.

В 2019 году о том, как обращаться с деньгами, будут рассказывать еще и в детских садах. Чтобы жители региона с ползунков понимали - брать нужно столько, сколько сможешь потом отдать.

Конкретно

Как банки нарушают закон

В 2018 году специалисты кузбасского управления Роспотребнадзора нашли следующие нарушения закона кредитными организациями:

-финансовые услуги предлагаются целым пакетом: вместе со страхованием жизни навязывают другие, не обязательные стаховки;

-за предоставление кредита берется комиссия;

-банк включает в договор положения, которые позволяют ему менять условия;

-потребителю не предоставляют достоверную информацию;

-клиенту без его согласия навязываются дополнительные услуги;

-просроченную задолженность без согласия должника передают третьим лицам.