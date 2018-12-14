2018-12-14T12:48:56+03:00
Происшествия

В Кемерове горит центр по профилактике СПИДа

Внутри находятся люди
Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове загорелся областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Внутри здания находятся люди.

Как рассказал «Комсомольской правде-Кемерово» осведомленный источник, в Кемерове на проспекте Ленина, 121Б горит центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Внутри здания находится люди. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС.

Отметим, что Областной центр по профилактике СПИД был организован 1990 году. Центр выполняет организационно-методическую, консультативно-диагностическую и профилактическую работу по ВИЧ-инфекции.

Читайте продолжение: "Стали известны подробности пожара в кемеровском СПИД-центре"

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