Чьи подарки всех вкуснее: в Кемерове проверили сладкие новогодние наборы

До Нового Года осталась всего пара недель: продовольственные магазины вовсю торгуют яркими новогодними коробочками со всякими сладостями. Но, увы, красивая упаковка вовсе не означает, что содержимое будет съедобным. Поэтому, чтобы как-то проконтролировать качество подарков для маленьких сладкоежек, ежегодно собирается дегустационная комиссия, которая пробует конфеты из этих самых новогодних подарков.

Эксперты устроили «чаепитие» накануне в Кемеровском ЦСМ. В качестве объектов для дегустации были выбраны пять подарков от местных производителей: ИП Карабиди А. Д, ООО «Бэмби», ООО «КДВ Яшкино», ИП Сторчакова И. В и ИП Денисенко О. В. Комиссия проверила упаковку, маркировку, полноту вложений, соответствие сроку годности и наличие необходимых документов.

Во время оценки с дегустации были сняты последние два производителя, так как у них отсутствовали документы о подтверждении соответствия и маркировка на упаковке. Например, без маркировки нельзя узнать срок годности и условия хранения, а также полноту вложения.

Оставшиеся три набора имели всю необходимую документацию и маркировки, тем не менее, без изъянов не обошлось.

В подарке от ООО «КДВ Яшкино» различается название и наименование производителя на упаковке и листке-вкладыше. На маркировке также указан общий состав, вместо состава каждой конфеты, а некоторые из них были деформированы из-за того, что подарок был в мягкой упаковке. По наполнению, на мой взгляд, подарок достаточно интересный: грильяжные конфеты, из нуги, с кремом, шоколадные. Тем не менее, эксперты предупредили, что сырье, для производства этих сладостей, бюджетное.

У набора от ООО «Бэмби» не указана страна-изготовитель, а в качестве адреса производства указана Москва, хотя конфеты из разных регионов. Указан общий состав конфет, в нем используются недопустимые сокращения и несколько раз повторяется название одного и того же сырья. В подарке сладости от известных производителей, поэтому вопрос вкуса зависит лишь от личных предпочтений покупателя.

Подарок от ИП Карабиди А. Д имеет идеальную маркировку, претензий к ней у комиссии не возникло. Конфеты были в целости - металлическая коробка хорошо защищает их от повреждений. Свежесть конфет огорчила: молочная шоколадка, лежавшая в подарке, была с прогоркшими орешками, хотя согласно сроку годности, она еще свежая. Содержимое подарка мне показалось странным: подделки под сникерс, альпенгольд и натс. Почему нельзя было положить «оригиналы», не совсем понятно.

По окончанию работы дегустационная комиссия не смогла составить рейтинг новогодних подарков, потому что все их плюсы и минусы оказались на одном уровне. Тем не менее, последний набор они похвалили за выбранный материал упаковки.

- Нельзя однозначно подойти ко всем подарка и сказать, что они были качественными. У некоторых из них просто отсутствовала какая-либо информация для потребителя по маркировке: по дате выработки, сроку годности, условиям хранения. Их мы были вынуждены снять с дегустации. – рассказывает Ирина Антонова, член дегустационной комиссии и начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - К сожалению, эти подарки еще продаются в торговых сетях. Результаты комиссии будут направлены организаторами дегустации к нам, и мы проведем надзорные мероприятия. Такая продукция не может находиться в обороте, и она будет изъята из него.

КОНКРЕТНО

Как выбирать подарок?

При выборе подарков эксперты советуют обращать внимание на срок годности, условия хранения в магазине и наличие маркировки. Стоит воздержаться от покупки, если на упаковке нет никакой информации. Также нужно смотреть на ее материал, если это картонная или металлическая коробка, то конфеты там сохраняются лучше. Немаловажно ориентироваться на возраст и потребности ребенка - что ему можно кушать, что нельзя.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Я, как потребитель, не стал бы покупать готовые решения, несмотря даже на маркировку и соблюдение всех рекомендаций. Потому что если есть возможность выбрать наполнение, то лучше собрать такой подарок самостоятельно. Когда я был маленьким, моя мама сама собирала сладкие подарки из тех конфет, что мне нравились и еще клала внутрь игрушку, она никогда не покупала готовые решения, даже если я и просил. Так что мама меня защитила от главного разочарования всех детей – невкусных конфет.