Где весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Кто спасет Снегурочку от пиратов?

Готовимся встречать Новый год весело!

Новый год совсем близко, а значит, наступило время тех самых елок, на которых можно поиграть с Дедом Морозом, стать участником волшебной сказки и получить подарок. Где все это происходит? Конечно же, в «Планете»!

С беззаботной внучкой деда Мороза каждый год что-нибудь, да случится. То Кощей Бессмертный украдет, то разбойники уведут в свое лесное логово, то Баба Яга решит испортить праздник ребятишкам. Вот и в этот раз Снегурочку похитили. Да не кто-нибудь, а самые настоящие пираты! И теперь Дедушке Морозу нужно отправиться в теплые страны, на море, и уже там разыскивать внученьку. А вместе с собой он возьмет и ребятишек: именно им предстоит научить главного новогоднего волшебника серфингу и спасти Снегурочку. А потом – вернуться в волшебный лес и там вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Тучкой и Кешей встретить Новый год!

ТРЦ «Планета»

Ул. ДОЗ, 10а

14, 21, 28 декабря, начало в 18:00, окончание в 19:00

4, 7 января, начало в 15:00, завершение в 16:00

Вход свободный.

Фото: ТРЦ "Планета"

Сибирь на рубеже веков: от войны к миру

Отправляемся в Сибирь сражаться с енисейскими кыргызами

Свист стрел, выстрелы, крики, топот, тяжелые мечи, щиты и кольчуги, суматоха и неразбериха… Такими были сражения несколько столетий назад. И именно в таких сражениях определялось будущее истории. А в воскресенье, 16 декабря, новокузнечане и сами смогут стать участниками такого сражения. Точнее – его реконструкции.

В далеком 1690 году поздней осенью неподалеку от Кузнецкого острога произошло последнее крупное сражение енисейских кыргызов и воинов гарнизона. Сражение было крупным в масштабах Кузнецка, а для тех времен оно носило важное политическое значение. Ведь после него состоялись переговоры, было заключено соглашение о мире и об отказе кыргызов от сбора алмана в Мраских и Кондомских волостях Кузнецкого уезда.

К слову, это не первая подобная битва на современной Кузнецкой крепости. Она продолжает цикл проектов по реконструкции событий военной истории Притомья XVII-XVIII веков, начало которому было положено в 2017 году. Тогда горожане стали участниками реконструкции «Кузнецкий Рубеж: Сибирь в войнах XVII века».

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92

16 декабря, начало в 12:00

Вход на территорию музея-заповедника – 20 рублей.

В Новокузнецке пройдет реконструкция одной из битв. Архив КП.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Рок в помощь!

Слушаем хороший рок и творим благо

У новокузнецких рокеров некоторое время назад появилась добрая традиция: добрый десяток команд объединяется для того, чтобы провести благотворительный концерт и вручить собранные средства тем, кому они нужнее – родителям детей с недугами. Вот и в это раз музыканты, пообщавшись с будет оказана Инессой Синевой, решили помочь ей и ее дочке, страдающей ДЦП. Как нередко бывает, женщина осталась без надежного мужского плеча и с больным ребенком на руках, и теперь вместе со своей мамой растит и воспитывает особенную девочку. Совсем недавно женщины в отчаянии думали, где же взять денег на очередную реабилитацию, а теперь, благодаря рокерам, у них появится возможность закрыть хотя бы часть необходимой суммы.

Хорошая музыка любимых команд и осознание того, что вы творите добро, - самое лучшее времяпрепровождение в выходные дни!

В рамках двух концертов выступят такие группы, как «Lightning Strike», «Чёрный Lёd», «The Road», «Red Irons», «Грязный Гарри», «Иордания» и другие.

ЦГБ имени Гоголя

ул. Спартака, 11

15 и 16 декабря, начало в 16:00

Благотворительный взнос – 150 рублей.

Суровые рокеры с добрыми сердцами. Фото: рок-клуб "Кузница рока.

«Калифорнийское Танго»

Сплетаем нити отношений в изящное кружево жизни

Юмор и тонкая ирония, приправленные философскими размышлениями, дополненные любовной интригой и острыми поворотами – таково «Калифорнийское танго», спектакль по пьесе Бориса Рацера. О чем он? О том, как повстречались два совершенно не похожих друг на друга человека. И все же у них нашлось нечто общее, что сблизило друг с другом.

Она – состоятельная американка, он – безденежный маляр из России... Казалось бы, что может быть общего между этими такими разными людьми? Какие загадочные пути позволили им встретиться? Ответ прост: они связаны невидимыми нитями любви – к жизни, детям, друг другу. Оба подошли к тому возрасту, когда заканчивается определенный этап жизни и человек ощущает приближение старости, пустоты и осознает собственную ненужность. Эту пустоту в одиночку не преодолеть, оттого-то такие непохожие друг на друга люди тянутся друг к другу, наполняя души теплом и любовью.

В спектакле задействованы Алла Довлатова, Александр Мохов, Анна Терехова и Вячеслав Гришечкин .

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

16 декабря, начало в 19:00

Цена билетов: от 700 до 1800 рублей.