2018-12-15T14:59:12+03:00
Происшествия

Кузбасских туристов начнут эвакуировать из Китая 16 декабря

В настоящее время на Хайнане остаются около 180 кузбассовцев
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Жемчужная река"Фото: vk.com, "Жемчужная река"
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Часть туристов, которые по вине туроператора не могут вылететь из Китая, уже 16 декабря отправятся домой.

Как сообщает департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, по уточненным спискам сейчас в КНР находится около 180 кузбассовцев. Все они являются клиентами туроператора «Жемчужная река». Из-за того, что туроператор, по предварительным данным, задолжал авиаперевозчику, были отменены рейсы между Китаем, новокузнецком и Кемеровом. В результате отправившиеся отдыхать кузбассовцы не смогли вернуться вовремя на родину. В такой же ситуации оказались туристы еще нескольких регионов.

- В настоящее время в списке около 180 жителей Кемеровской области. Работа по их прилету ведется в тесном взаимодействии с Ассоциацией «Турпомощь» и турагентствами области, - сообщает департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области. - Проблем со связью и интернетом нет, поэтому все агентства держат связь со своими клиентами.

Часть туристов вернется домой уже 16 декабря, еще несколько групп отправятся в Россию 17 и 18 декабря. Эвакуация кузбассовцев будет продолжаться до тех пор, пока все они не окажутся дома. Расписание рейсов и списки вылетающих можно посмотреть на сайте Ассоциации «Турпомощь». Здесь же можно найти рекомендации, что делать тем, чьи туры так и не состоялись.

Сейчас туристы, находящиеся на острове Хайнань по путевкам туроператора «Жемчужная река», и их близкие могут обратиться на телефон горячей линии: (3842) 58-36-46. Здесь фиксируются личные данные, а также решается, как помочь в сложных ситуациях, когда, например, у туриста закончились деньги, необходимые лекарства и так далее.

- Ростуризм и Ассоциация «Турпомощь» при поддержке МИД России продолжает работу по организации эвакуации, - отметили в департаменте. - Проведенная Ростуризмом и Ассоциацией «Турпомощь» работа с туроператорским сообществом позволила организовать дополнительные вывозные рейсы, а также использовать свободные места на плановых рейсах между Россией и островом Хайнань для эвакуации туристов «Жемчужной реки». С 12 по 14 декабря 2018 года вывезено 1168 человек.

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