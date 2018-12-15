Сергей Цивилев поздравил жителей города Белово с Днем города

В субботу, 15 декабря, беловчане праздновали 80-летие своего города. С Днем города их поздравил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

- Сегодня 80-летний юбилей отмечает Белово. Город гуляет, везде праздник! – написал на своей странице в социальных сетях глава региона. - Вижу радостные лица горожан и понимаю, что город расцветает. Эту работу нам нужно продолжать и дальше. С праздником, беловчане!

Фото: пресс-служба АКО

Основные праздничные мероприятия проходили в Центральном парке, открытом после капитального ремонта. Здесь появились не только новые детские и спортивные площадки, но и аттракционы, в том числе – колесо обозрения, которое будет работать круглый год. К слову, очередь из желающих увидеть свой город с высоты растянулась на несколько десятков метров!

Ледяные фигуры в Центральном парке. Фото: vk.com, "Белово и Черново"

В честь Дня города в Центральном парке проходило множество развлекательных мероприятий - праздничная программа «Новый год на пороге юбилея», флеш-моб «Праздник в нашем городе», Арт-базар. Беловчане боролись за звание главного поглотителя телеутских вареников, болели за снежных мастеров, которые состязались в конкурсе «Снеговие Онлайн». Работала в парке резиденция Деда Мороза, ребятня с удовольствием каталась на собачьих упряжках и гладила зверей в контактном зоопарке. А самые маленькие приняли участие в параде санок. Для всех желающих работали каток, картинг, полевая кухня, новогодний базар и многое, многое другое.

На одной из спортивных площадок можно играть в керлинг. Фото: vk.com, "Белово и Черново"

Финальной же точкой праздника стал яркий фейерверк, раскрасивший небо Белова яркими цветами.

К слову, на этом преображение города не заканчивается. Сергей Цивилев побывал на стадионе «Металлург» и отметил, что, несмотря на то, что объект проблемный, его будут реконструировать, а рядом сделают специализированную гостиницу, чтобы тренироваться здесь могли и люди с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас идут работы в Центральном дворце культуры и физкультурно-оздоровительном комплексе, а в скором будущем преобразится и автовокзал.