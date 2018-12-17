В Кемерове мужчина напал на водителя и пассажиров маршрутки

В Кемерове пьяный местный житель избил водителя маршрутного такси и напал на пассажиров. Дебошира скрутили и передали сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Видеозапись с пьяным пассажиром маршрутного такси №22 была опубликована 15 декабря на канале Youtube. Как рассказала свидетельница произошедшего, пьяный мужчина «зашел в маршрутку и начал всех колотить».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/682530" frameborder="0"></iframe> В Кемерове пьяный мужчина напал на водителя. Очевидцы скрутили дебошира.

- Я рядом сидела, меня трясет до сих пор, - отметила женщина.

Водитель транспортного средства не смог сразу дать отпор обезумевшему кемеровчанину – ему пришлось остановить автобус.

После этого дебошир вышел на проезжую часть проспекта Ленина (напротив ТРК «Променад-1»), перегородив дорогу. Водителям проезжающих мимо автомобилей пришлось объезжать агрессивного кемеровчанина.

Несколько минут дебошир шатался по дороге, курил и, нецензурно ругаясь в адрес водителя маршрутки, вызывал его на бой один на один. Однако с пьяным никто связываться не стал – его просто скрутили и передали сотрудникам дорожно-патрульной службы.