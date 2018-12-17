2018-12-17T12:33:52+03:00
Общество

Морозно и ветрено: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на неделю

Температура будет колебаться от -4 до -35 градусов
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Непостоянная и переменчивая погода ожидает кузбассовцев на наступившей неделе. Столбики термометров будут то приближаться к нулевым отметкам, то опускаться ниже 30 градусов мороза. Кроме того, неделя будет снежной и ветреной.

Вторник будет теплым днем: температура воздуха будет держаться в пределах -4…-9 градусов, и лишь местами возможно до -14 градусов. Западный ветер может усиливаться до 15-17 метров в секунду, местами возможны метели, а в большинстве районов – осадки. Ночью похолодает до – 14…-19 градусов, в некоторых районах – до -25.

Среда будет более холодным днем: воздух на территории Кемеровской области прогреется лишь до -8…-13 градусов, а местами пройдет не только снег, но и ожидаются метели.

- После прохождения холодного фронта начнется понижение температуры и в ночные часы похолодает до -17…-22 градусов, местами до -28, - отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. - Северо-западный ветер будет усиливаться до 15-20 метров в секунду.

Холодный фронт повлияет на погоду и в четверг. Днем в Кузбассе будет морозно: на севере ожидается до -17…-22 градусов, а на юге – до -18 градусов. При этом температура постепенно будет понижаться и к ночи столбики термометров опустятся до -30…-33 градусов. Правда, местами будет чуть теплее – до -27 градусов. Снег, порывистый ветер и метели по-прежнему будут властвовать на территории всего Кузбасса.

В пятницу осадки прекратятся, начнет устанавливаться сибирский антициклон. Ветер постепенно стихнет, а дневные температуры составят до -27 градусов. Ночь опять будет морозной: столбики термометров опустятся до -35 градусов, местами – лишь до -27.

Суббота, по предварительным прогнозам, порадует зимним теплом: воздух прогреется до -12 градусов! Правда, в большинстве территорий может быть и до -22. При прохождении теплого фронта юго-западный ветер усилится до 12-17 метров в секунду, пройдет снег. Зато ночью будет относительно тепло: около -15, а местами до -22 градусов.

В воскресенье вновь ожидается смена погоды: в течение дня пойдет похолодание, и комфортные -12…-17 градусов днем сменятся морозами ночью: до -33 градусов, а местами – лишь до -22.

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