2018-12-17T13:47:39+03:00
Происшествия

59 кузбассовцев доставили спецрейсом из Китая в Москву

Всего заложниками конфликта авиаперевозчиков и туроператора стали 177 кузбассовцев
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: архив КП.Фото: архив КП.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Кузбассовцы, ставшие заложниками конфликта между туроператором и авиаперевозчиками, наконец-то смогли покинуть остров Хайнань. Первая группа туристов из 59 человек сейчас находится в Москве.

16 декабря спецрейсом в Москву прибыли 59 жителей Кемеровской области, которые в течение почти недели не могли покинуть остров Хайнань. Четверо туристов решили самостоятельно добираться до Кузбасса, остальные 55 человек сейчас находятся в гостинице «Измайлово». 19 декабря в Москву прибудет еще один спецрейс, который привезет еще одну группу наших земляков. Сейчас представители администрации Кемеровской области ведут переговоры с авиаперевозчиками, которые доставят кузбассовцев домой.

Напомним, что всего из-за конфликта туроператора и авиаперевозчиков на острове застряли более 1,5 тысячи человек, из них 177 – жители Кемеровской области. Такие данные приводят специалисты «горячей линии», созданной администрацией Кемеровской области. Многие туристы отдыхали в Китае с семьями и вынуждены были в течение нескольких дней находиться в неизвестности относительно даты возвращения домой. Кроме того, немало туристов узнало об отмене туров накануне вылета из Кемерова или Новокузнецка. Все они готовы защищать свои права и требовать возврата средств за несостоявшийся отдых.

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