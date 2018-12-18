Слоны в валенках: в Новокузнецком цирке замерзают экзотические животные

В Новокузнецком цирке в не вполне подходящих для теплолюбивых животных условиях оказалась труппа цирка «Инди-Ра». Из-за холода в помещениях цирка слоны и попугаи в буквальном смысле замерзают.

О том, что четвероногие, мохнатые и пернаты артисты цирка страдают от низких температур в цирке сообщил на своей странице в Facebook дрессировщик слонов Андрей Дементьев-Корнилов. По словам дрессировщика, которые он подтверждает снятым на прошлой неделе видео, на арене температура воздуха едва достигает 12 градусов, при том, что для репетиций необходимо хотя бы 23-25 градусов. Слоны вынуждены выходить на репетиции в теплых попонах и даже валенках, а попугаи от холода не могут летать. Гимнасты отказываются репетировать: у них коченеют руки, и выполнение трюков может закончиться травмами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/682734" frameborder="0"></iframe> Слоны замерзают в кузбасском цирке.Видео: Facebook

На репетиции животные выходят в валенках и попонах. Фото: кадр видео Facebook

- Скажите, сколько может продолжаться такое отношение к артистам, животным? – задает вопрос Андрей Дементьев-Корнилов врио директора ФКП «Росгосцирк» Сергею Белякову и просит уделять внимание и оказывать материальную помощь региональным циркам.

К слову, дрессировщик отмечает, что директор Новокузнецкого цирка делает все, что возможно: устанавливает дополнительные тепловые пушки и обогреватели, так что сейчас в цирке тепло. Однако дело не только в отсутствии обогревателей, но и в необходимости капитального ремонта здания цирка.Тем не менее, артисты признательны и.о. директора Новокузнецкого цирка за заботу о животных. Андрей Дементье-Корнилов отметил, что, когда за окном было -35...-37 градусов, работники новокузнецкого цирка делали все возможное, чтобы оградить четвероногих и крылатых артистов от холода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/682796" frameborder="0"></iframe> Слоны на репетиции в Новокузнецком цирке..Екатерина РОМАНОВА

- Сейчас в помещениях, где содержатся слоны, тепло, - прокомментировал ситуацию и.о. директора цирка Александр Ищенко. – Животные не мерзнут и содержатся в подходящих условиях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/682797" frameborder="0"></iframe> Ни "валенки", ни попоны слонам не нравятся. Но так теплее!.Екатерина РОМАНОВА

Для того, чтобы слонам было теплее, Андрей Дементьев-Корнилов поставил в помещении, где они живут, новые окна.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Но впереди – снова сильные морозы, и остается надеяться, что слоны и попугаи переживут их в комфорте и тепле.