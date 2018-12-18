2018-12-19T07:29:29+03:00
Общество

В Кемерове откроется новый творческий вуз

Он будет готовить кадры для культурного кластера
Кирилл ЧАЩИН
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Министр культуры Владимир Мединский заявил о создании новой Высшей школы музыкального и театрального искусстваМинистр культуры Владимир Мединский заявил о создании новой Высшей школы музыкального и театрального искусстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кемерове к 2022 году откроют филиал нового инновационного творческого вуза. Он будет готовить кадры мирового уровня для работы в учреждениях культуры региона.

Об этом на пресс-конференции заявил министр культуры Владимир Мединский. Филиалы нового вуза под рабочим названием «Высшая школа музыкального и театрального искусства» откроются в Калининграде, Владивостоке, Севастополе и Кемерове.

– Мы ставим задачу, чтобы, получив образование столичного и выше столичного уровня в регионе, эти специалисты остались работать в своем городе, обеспечив вновь создаваемые центры культурного развития высокопрофессиональными кадрами и задав такой высокий уровень профессионализма, которому завидовали бы специалисты Москвы и Санкт-Петербурга», – сказал Владимир Мединский.

Как отметил министр, в двух регионах их четырех уже есть институты культуры. Мединский пообещал отработать модель взаимодействия либо интеграции этих учебных заведений.

– Мы бы хотели, чтобы туда потянулась молодежь, чтобы там учили лучшие преподаватели — динамично, не исключено, что по ускоренной программе, – отметил глава министерства культуры. Он заверил, что государство обеспечит лучшие условия для проживания и обучения преподавателей и студентов.

На пресс-конференции Владимир Мединский объявил конкурс на разработку лучшей стратегии развития сети вузов, отметив, что не желает загонять учебное заведение «в имеющиеся жесткие стандарты образовательного процесса». Возможно, что авторы лучших концепций станут и руководителями новых вузов, отметил министр.

Новый вуз планируют создать к 2022 году. Предполагается, что всего в Высшей школе музыкального и театрального искусства будет учиться 1050 человек и работать около 300 преподавателей.

Напомним, что 15 декабря Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству. На нем обсуждалось создание культурных кластеров в России, в том числе и в Кемерове.

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