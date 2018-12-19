Позиций не сдаем!

На пресс-конференции отмечено, что с января по декабрь на трех предприятиях компании - Топкинском, Красноярском и Тимлюйском цементном заводах - будет изготов­лено 3,1 миллиона тонн цемента, что на 1 процент выше показателя 2017 года. Кузбасское предприятие планирует выпустить 2,09 миллионов тонн цемента и завершить строительный сезон в плюсе.

- В последние годы мы наблюдаем снижение емкости цементного рынка Сибири - примерно на 28 процентов по сравнению с 2014 годом. Тем не менее у нас есть надежда на повышение потреб­ления, в том числе за счет реализации федеральных программ, поэтому мы продолжаем расширять ассортимент продукции и внедрять новые услуги, - отметил первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Генна­дий Рассказов.

В этом году в холдинге дан старт пятилетней инвестиционной программе, беспрецедентной по объемам финансирования. Ее реализация позволит холдингу выйти на качественно новый уровень. «Сибирский цемент» продолжает переоснащение предприятий, повышает уровень экологической безопасности производств, своевременно проводит мероприятия ремонтной кампании. В текущем году инвестиции холдинга превысят 2,3 миллиарда рублей. Так, на «Топкинском цементе» средства направлены на модернизацию печи обжига № 3, которая в настоящее время завершается. В реализацию проекта, предполагающего установку электрофильтра ELEX, за 2018-2019 годы вложено порядка 256 миллионов рублей. Также почти 41,5 миллиона рублей выделено на техническое перевооружение подстанции «Гидрофол» цеха «Сырьевой». Здесь вместо высоковольтных ячеек советского образца установлены современные аналоги фирмы АВВ, повышен уровень надежности электроснабжения завода и безопасности эксплуатации оборудования. Еще одно значимое мероприятие - строи­тельство трассы шламопроводов для печи № 5, на его проведение заводу выделено 61,3 миллиона рублей.

Помимо этого, холдинг продолжает активную работу по повышению уровня экологической безопасности. На данные цели в 2018 году активам компании выделено более 550 миллионов рублей. На внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами, предполагающей использование автоматических информационных систем сбора данных, установку датчиков, сенсоров, контроллеров и вычислительных комплексов, будет направлено 76,3 миллиона рублей.

По-прежнему большое внимание компания уделяет развитию собственного парка спецтехники. Для предприятий холдинга приобретена техника на сумму более 250 миллионов рублей. Так, на «Топкинский цемент» поступили два БелАЗ-7555В, четыре автоцементовоза марки Volvo и многофункциональный погрузчик Bobcat S530.

В 2019 году холдингу «Сибирский цемент» исполнится 15 лет. К этой дате компания намерена подойти не только со стабильными показателями, но и с обновленным, еще более эффективным производственным потенциалом, позволяющим увеличить объемы, ассортимент и географию выпускаемой продукции в соответствии с потребностями рынка.

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