Эвакуированные с острова Хайнань кузбасские туристы доставлены домой

Кузбасские туристы, застрявшие на острове Хайнань из-за конфликта между туроператором и авиаперевозчиками, смогли вернуться в Кузбасс.

Из Китая эвакуируют кузбасских туристов, которые не могли вернуться на родину по вине туроператора. 19 декабря утром в Красноярске приземлился самолет, на котором находилась очередная партия туристов – в том числе и кузбассовцы. Из аэропорта их доставят на автобусах в Кемерово и Новокузнецк.

Эвакуация туристов из Китая находится на личном контроле у губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, а работа по их доставке домой ведется в тесном взаимодействии с турагентствами и авиаперевозчиками. Накануне в Кемерово уже вернулись 55 человек, которые прибыли из Китая в Москву 17 декабря, а потом были доставлены самолетом в Новосибирск. Еще 64 туриста сначала добрались до Москвы, а потом до Томска. Сегодня утром они также выехали в Кемерово и Новокузнецк на специальных автобусах.

- Благодарен всем, кто участвовал в этой работе. Такие ситуации не должны повторяться. Прошу всех, кто планирует отпуск, внимательнее относиться к выбору туроператоров, - отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Отметим, что более 170 кузбассовцев, бывших клиентов туроператора «Жемчужная река», не могли покинуть остров Хайнань по вине компании.

- Работу по возвращению российских туристов с о. Хайнань (КНР) с 12 декабря ведет Ростуризм и Ассоциация «Турпомощь» при поддержке МИД РФ. В период с 11 по 16 декабря 2018 года на территорию России было экстренно эвакуировано 1 974 человека. Рейсы осуществлялись в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Самару, Челябинск, Хабаровск, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Напомним, первый самолет «Кемерово-Санья» совершил перелет 14 августа, а в сентябре стал доступен вылет на Хайнань и из Новокузнецка. Тогда предполагалось, что рейсы будут выполняться круглогодично, однако уже в начале декабря авиаперевозчик «Алроса» отменил все декабрьские рейсы из кузбасских городов. Причиной стала неоплата услуг авиаперевозчикой компанией «Жемчужная река». В результате туристы из Кемерова, Новокузнецка, Челябинска, Барнаула, Казани и других городов не смогли вылететь на родину.