Расплата за проезд: что ждет кузбассовцев после 20 декабря

В 2017 году транспортные предприятия Кузбасса получили около 500 миллионов убытков. В 2018 году цифра возросла - ожидается, что убытки составят порядка 650 миллионов. Работая в таком режиме, транспортники региона оказались на грани выживания, а большинству из них вообще грозит банкротство. Чтобы жители региона не остались без общественного транспорта, было решено повысить стоимость проезда. Уже в этот четверг, 20 декабря, одна поездка в автобусах, трамваях и троллейбусах будет стоить 20 рублей. Больше будут платить и пенсионеры - вместо привычных 4 рублей им придется отдавать 10. Что в переменах видят транспортники и пассажиры, разбиралась «Комсомольская правда».

Транспортники рады…

Последний раз цены на проезд в общественном транспорте Кузбасса повышались в 2015 году. Однако все три года цены на горючее, запчасти, электроэнергию не стояли на месте, наоборот, все подорожало в разы. Денег перестало хватать не то что на обновление парка, на покупку запчастей. Следовательно, автобусы стали ломаться чаще, а люди - больше ругать работу общественного транспорта.

- Недавно мы с мужем и ребенком ездили в Сосновый бор. После прогулки возвращались домой на троллейбусе. Так он даже остановки не проехал - встал. Водитель долго-долго пытался его завести. Уже думали, что придется выходить, но повезло - завелся. Правда, через несколько остановок он все же сломался, - поделилась кемеровчанка Екатерина Дубровина. - Стоимость проезда, конечно, нужно повышать, но пассажиры при этом должны получать нормальную услугу и знать наверняка, что доедут до пункта назначения, а не останутся стоять посреди дороги на морозе. Тем более это актуально для мам с маленькими детьми.

Проезд в кемеровских маршрутках также подорожает - одна поездка теперь будет стоить 22 рубляФото: Кирилл ЧАЩИН

По данным областного департамента транспорта, автомобильное топливо за три года, которые прошли с последнего повышения, подорожало на 30 процентов, электроэнергия - на 70. Цены на смазочные материалы и запасные части также увеличились на 50 - 70 процентов.

- На начало 2018 года кредиторская задолженность автотранспортных предприятий составляла 950 миллионов рублей, на 1 декабря - 1 миллиард 114 миллионов, - озвучила цифры начальник отдела планово-экономического развития департамента транспорта и связи Кемеровской области Ирина Гончарова. - Постепенно ситуация еще больше усугубляется. Поставщики отказывают в предоставлении топлива авансом. Это люди могут выйти на работу, ожидая, что им заплатят в конце месяца, но автобус не может поехать, если его не заправить.

Плюсы в повышении цен на проезд видят и водители общественного транспорта.

- Солярка дорожает, стоимость запчастей тоже. В связи с этим считаю, что реально необходимо повышать стоимость проезда. Это же техника. Ладно, у нас частное предприятие. Все автобусы свежие, теплые. Если что-то сломается, стараются быстро заменить. А вот на государственные смотреть страшно. Автобусы, если встают, то до посинения. Водители чуть ли не замерзают. После повышения в любом случае улучшится техническое состояние, - поделился своими мыслями водитель маршрутного такси Александр Волошин (фамилия изменена по просьбе собеседника. - Ред.).

Стоимость проезда последний раз повышалась три года назад - за это время топливо подорожало на 30 процентов, а электроэнергия - на 70 процентовФото: Кирилл ЧАЩИН

Ожидается, что увеличение стоимости поможет транспортникам уменьшить долги, а также поднять зарплату работникам. В первую очередь - ремонтникам, у которых зарплаты были ниже МРОТ.

…а пенсионеры не очень

Вопрос повышения цен на проезд был окончательно решен на заседании Региональной энергетической комиссии 10 декабря. В течение 10 дней информацию о том, что проезд подорожает, должны были донести до всех кузбассовцев. Логично, что первыми о предстоящих изменениях своих пассажиров должны были уведомить транспортники. Однако объявления о том, что цены на проезд повысятся, появились далеко не во всех транспортных средствах.

- Про повышение стоимости проезда первый раз увидела информацию в интернете, - отметила кемеровчанка Наталья Бондарева. - Странно, что долгое время в транспорте я таких объявлений не видела, ни в маршрутках, на которых езжу, ни в троллейбусе. Сразу думаешь - а что, потом сюрприз будет? Вот, например, дает кто-то ребенку на проезд ровно нужную сумму доехать до школы и обратно, а в день повышения ему может просто не хватить денег на дорогу. Мы знаем случаи, когда ребятишек высаживали на полдороге, если у них нет денег.

Транспортные предприятия Кузбасса в 2018 году понесли 650 миллионов убытковФото: Кирилл ЧАЩИН

К слову, одна поездка для школьников и студентов очной формы обучения будет стоить, как для среднестатистического кузбассовца, - 20 рублей. Скидки есть только при оплате транспортной картой. В этом случае проехать можно будет за 11 рублей.

Больше всего проезд подорожает для пенсионеров. Им одна поездка с 20 декабря будет обходиться в 10 рублей. При этом власти обещают сохранить все льготы, действующие в летний период. Однако сами пенсионеры новшествам не рады.

- Подняли в два с половиной раза. Это, конечно, очень много. Я понимаю, если бы увеличили хотя бы в два раза - с 4 до 8 рублей. У меня пенсия, например, 10 тысяч. И вот представьте, 10 рублей туда, 10 обратно. А днем автобусы вообще не ходят, значит, придется ехать на маршрутке за 20. Это же нереально, - возмутилась кемеровчанка Вера Никитина.

Но решение принято, и нам остается только ждать результатов.

- Конечно, будет переходный период. Не стоит на завтра ожидать результата. Сразу ничего не поменяется. Будут сокращаться долги, будет улучшаться обслуживание. Первые результаты, думаю, мы заметим уже через квартал, - отметил председатель Региональной энергетической комиссии Кемеровской области Дмитрий Малюта.

О первых результатах нововведений можно будет говорить через три месяца. Ожидается, что качество обслуживания улучшится в разыФото: Кирилл ЧАЩИН

А КАК У НИХ

Сколько стоит проезд в других городах Сибири

Автобусы

Новосибирск - 22 рубля

Барнаул - 20 рублей (с 1 января 2019 года - 23 рубля)

Красноярск - 22 рубля

Томск - 18 рублей

Иркутск - 15 рублей

Омск - 25 рублей (с 1 января 2019 года при оплате транспортной картой - 25 рублей, при наличном расчете - 30 рублей)

Троллейбусы, трамваи

Новосибирск - 21 рубль

Барнаул - 20 рублей (с 1 января 2019 года - 23 рубля)

Красноярск - 22 рубля

Томск - 16 рублей

Иркутск - 15 рублей

Омск - 22 рубля (с 1 января 2019 года при оплате транспортной картой - 25 рублей, при наличном расчете - 30 рублей).