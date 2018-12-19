2018-12-19T13:26:43+03:00
Происшествия

В одном из дворов Кемерова сбили косулю

Животное с травмами находится в больнице
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Клинический центр сохранения биологического разнообразия при КемГУ.Фото: Клинический центр сохранения биологического разнообразия при КемГУ.
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Кемеровчане просят помочь сбитой автомобилем косуле. Животное попало под колеса машины в одном из дворов города Кемерово.

Накануне в Кемерове под колеса автомобиля в Ленинском районе попал необычный «пешеход» - косуля. Животное получило очень серьезные травмы – сложные переломы двух ног, черепно-мозговую травму. К счастью, неравнодушные горожане, обнаружив молодого самца косули обратились в Клинический центр сохранения биологического разнообразия при КемГУ и с помощью спасателей доставили туда животное.

Прогнозы пока очень осторожные: косули очень хрупкие и ранимые существа, и в любой клинике мира при таких травмах возможен печальный исход. Тем не менее, специалисты центра надеются на лучшее. Косуле уже проведена первая операция: задняя нога очень сильно пострадала, и спасти ее, к сожалению, не удалось. Врачи приняли решение ампутировать часть и сформировать культю. А через пару дней, когда состояние косули стабилизируется, ей предстоит перенести еще одну операцию.

- Конечно, если с косулей все будет в порядке и она восстановится, она не сможет вернуться обратно в природу, - отметила ветеринарный врач центра Юлия Балашова. – Но уже сейчас есть люди, готовые взять косулю как домашнее животное на свое подворье.

Пока же молодому самцу нужны силы для восстановления, а для этого ему нужно хорошо питаться. Кемеровчане могут побаловать косулю и принести для животного свежее сено (лучше – луговых трав), ветки плодовых деревьев, ивы, специальный корм. Также объявлен сбор для помощи косуле.

Как же дикое животное оказалось в городской черте? Нередко в конце зимы – где-то в феврале – когда заканчивается корм, животные идут к окраинам городов, где легче найти пропитание. В этом же году зима снежная и ветреная, уже в декабре были очень низкие температуры, и дикие звери и птицы уже сейчас стали подходить к городу, чтобы найти пропитание. По словам Юлии Балашовой, в окрестностях Кемерова видели еще парочку косуль, так что водителям нужно быть предельно осторожными, чтобы не травмировать животных.

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