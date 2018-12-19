Глава Кузбасса и президент республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве

Во время рабочего визита делегации Кемеровской области в Республику Татарстан губернатор Кузбасса встретился с президентом республики. Сергей Цивилев и Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве между Республикой Татарстан и Кемеровской областью.

Соглашение о сотрудничестве коснется разных сфер жизни – торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других. А для того, чтобы оно было продуктивным, стороны составят «дорожную карту» и определят план мероприятий на ближайшие три года. Кроме того, сейчас разрабатываются решения вопросов производственной кооперации между регионами в областях химии и нефтехимии, машиностроении, медицине, фармацевтике и строительстве. Среди перспективных направлений – сельское хозяйство, системы госзакупок, электронные госуслуги и электронное правительство, ИТ-сфера, туризм и бизнес-инфраструктура. Планируется тесное взаимодействие между университетами Кузбасса и Татарстана – в том числе и обмен студентами к слову, сегодня в вузах республики обучаются 156 студентов из Кузбасса.

- Перед регионом стоит задача: в ближайшие три года кардинально изменить подходы и найти новые источники экономического роста. Кузбасс – регион промышленный. Но мы развиваем не только химическое направление, машиностроение и угольную отрасль, но и сельское хозяйство, сферу образования, туризм. Считаю, что ваш опыт будет полезен нам. Кузбасс всегда открыт для сотрудничества, - сказал Сергей Цивилев. Губернатор пригласил Рустама Минниханова в Кузбасс для ознакомления с потенциалом региона.