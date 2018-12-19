Сгорели собака и дом: В Кузбассе трое детей остались без крова после пожара

Ночь с 10 на 11 декабря для Татьяны Токаревой из Крапивинского района стала одной из самых страшных в жизни. В доме, где женщина жила с тремя маленькими детьми, случился пожар. Пламя забрало не только кров, но и верного друга – собаку Линду, которая заживо сгорела в своей будке. К счастью, люди в этой трагедии не пострадали физически. Но страха натерпелись на всю жизнь вперед.

Ту ночь 28-летняя Татьяна хотела бы поскорее забыть, но картина, как огонь уничтожает все, что было нажито за долгие годы, до сих пор стоит перед глазами. Мать троих ребятишек проснулась от шума: сначала подумала, что в дом пробралась собака. Открыла дверь, а навстречу ей вырвались языки пламени – комнату заполнил едкий дым.

– Я не знаю, во сколько все началось, но в пять часов мы уже в окна с детьми выпрыгивали, – говорит Татьяна.

По словам молодой женщины, пожар начался в кладовке – загорелась проводка. Как назло только здесь ее не успели поменять. Спасти из огня практически ничего не удалось – благо, сами живы остались. Но без жертв, к сожалению, не обошлось – верный друг, собака по кличке Линда, погибла вместе с домом, который охраняла.

– Когда все загорелось, ее будку завалило, и пожарные не смогли к ней подобраться, – продолжает женщина.

На место бывшего дома Татьяна еще не возвращалась – слишком тяжело. После случившегося администрация района выделила семье квартиру в двухэтажном бараке в том же поселке Зеленовский, где был их дом. Правда, женщина не знает, сколько времени ей можно прожить в муниципальном жилье, но очень надеется, что не останется с тремя детьми, младшему из которых только-только исполнилось полтора года, на улице.

На беду погорельцев откликнулись добрые люди, помогли собрать детей в школу, принесли одежду, игрушки. Но семье еще много чего не хватает. Например, в доме нет холодильника, микроволновой печи и телевизора. Еще квартире нужен срочный ремонт – в комнатах нет обоев, а щели в окнах заткнуты старыми тряпками.

– Шкаф тоже сгорел, вещи нам привезли, но класть их некуда. Игрушки есть для мальчиков – машинки, трактора привезли. Для девочки, ей девять лет, игрушек нет, – отмечает Татьяна.

Чтобы помочь многодетной матери справиться с постигшей ее бедой, можно связаться с ней по телефону 8-923-487-8904. Все вопросы лучше решать непосредственно с ней, дабы никто не смог нажиться на чужой беде – как уже, увы, произошло. Татьяна рассказала, что одна женщина из их поселка присвоила себе три тысячи рублей, которые были переданы через нее погорельцам. У Татьяны трое детей: девятилетняя Карина (рост 146 сантиметров), семилетний Рома (138 сантиметров) и полуторагодовалый Артем. Скоро Новый год – светлый праздник, когда сбываются чудеса. Мы верим, что жители нашего региона не останутся равнодушными, и подарят этот праздник детям, которые оказались в такой непростой ситуации.