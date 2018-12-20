Горняки СУЭК-Кузбасс награждены автомобилями

А всего с начала 2018 года обладателями наградных автомобилей за высокие производственные достижения стали 25 шахтеров компании, в числе которых 2 женщины - работницы обогатительных фабрик.

Традиционно лучшие очистные коллективы по итогам года на заседании клуба награждены кубками, дипломами и премиями. Победителем производственного соревнования за второе полугодие среди очистных бригад стала бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина шахты им. Ялевского. Второе место у бригады Александра Завьялова шахты «Полысаевская» и третье место у очистной бригады участка №5 шахты им. А.Д. Рубана.

Победителем Дней повышенной добычи, с вручением памятного знака за наибольшее число побед - двенадцать - стала бригада Олега Германа шахты имени Кирова. За выполнение повышенных обязательств сразу две бригады разреза «Заречный» были премированы денежными премиями. По традиции состоялось награждение орденом «За особый вклад в развитие «СУЭК-Кузбасс». Обладателями высшей награды компании стали бригадир шахты им. Кирова Олег Герман и начальник участка поверхностного бурения Управления дегазации и утилизации метана Виктор Плеханов.

Впервые на заседании 23-го клуба «Добычник» наиболее заслуженным работникам компании были вручены особые награды Высшего горного совета. Протоколом заседания Капитула при Ассоциации «Горнопромышленники России» за личный вклад в дело развития минерально-сырьевого комплекса России и производственно - экономической деятельности предприятий горной промышленности страны серебряным знаком «Горняк России» награждены: бригадир проходческой бригады шахты им. Ялевского Александр Виноградов, бригадир проходческой бригады ШУ «Комсомолец» Сергей Подрезов и заместитель главного инженера по производству ШУ им. Рубана Валерий Сальвассер.